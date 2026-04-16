Neuquén alcanzó un récord histórico de reciclaje: más de 100 toneladas en un mes

La ciudad de Neuquén registró en marzo un hito sin precedentes en su política ambiental: la Planta de Separación de Residuos del Complejo Ambiental procesó, comercializó y vendió 107 toneladas de materiales reciclables, el volumen mensual más alto desde la puesta en marcha del sistema.

Neuquén alcanzó un récord histórico de reciclado en un mes

El dato marca un avance significativo en la gestión de residuos urbanos y en la consolidación de la economía circular a nivel local. Los materiales recuperados —plástico, papel, cartón, vidrio, film y aluminio— fueron clasificados, enfardados y vendidos a empresas recicladoras, permitiendo su reinserción en el circuito productivo.

El subsecretario de Medio Ambiente y Protección Ciudadana, Francisco Baggio, destacó el rol de la Cooperativa Defensores del Medio Ambiente, que opera la planta. “Estamos muy contentos por este logro, que supera las 100 toneladas comercializadas en un mes para un nuevo uso”, señaló.

Para dimensionar la magnitud del registro, el funcionario explicó que el volumen equivale a más de diez camiones batea cargados de material reciclable. “Es una enormidad. No lo podemos dimensionar si no lo vemos”, graficó.

Los residuos provienen principalmente de los hogares neuquinos, con aportes adicionales de comercios y empresas. En ese sentido, Baggio subrayó la importancia de la separación en origen, clave para sostener y ampliar estos resultados.

Actualmente, los materiales llegan a la planta a través de tres canales: la recolección diferenciada —que se realiza dos veces por semana—, los Puntos Verdes distribuidos en la ciudad y los Centros de Transferencia para residuos voluminosos.

“El pequeño esfuerzo de sumar una bolsa más en cada casa para separar los residuos secos genera un impacto enorme en el cuidado del ambiente”, remarcó el funcionario, al tiempo que convocó a la ciudadanía a reforzar esta práctica.

Además del impacto ambiental, desde el municipio destacaron el carácter de “triple impacto” del sistema: genera ingresos para los trabajadores de la planta, reduce el volumen de residuos enviados al relleno sanitario y contribuye a la sostenibilidad urbana.

El Complejo Ambiental de Neuquén integra distintas unidades de tratamiento —incluyendo compostaje, biogás y disposición final—, lo que permite procesar la totalidad de los residuos generados en la ciudad. Tras este récord, las autoridades anticiparon que el objetivo es superar la marca en los próximos meses.