Siete paseos imperdibles para conocer Neuquén capital

Neuquén ya no es solo punto de llegada: es destino. Su paisaje urbano respira naturaleza, su trama se encuentra con el río en paseos que enamoran y sus espacios culturales se abren con propuestas auténticas. Cada barrio, cada mirador y cada parque cuentan una historia distinta: identidad, descubrimiento y vida social. La ciudad apuesta a caminarla sin apuro, a mirarla con curiosidad, a disfrutarla con los cinco sentidos.

Esta guía es una invitación a sentir Neuquén desde adentro, con rutas que celebran el agua, la barda, la memoria y el futuro. Paseos que invitan al atardecer, a la charla pausada, al picnic improvisado, al encuentro urbano y al silencio natural que se filtra desde la meseta. Una forma de vivir la ciudad con mirada de viajero, a vista de pájaro y con el corazón abierto a cada esquina.

Paseo Costero del Limay



La costanera es el alma que late junto al río Limay. Decenas de recorrido unen cuatro balnearios, bicisendas anchas, sendas peatonales, espacios parquizados y paradores que invitan a detenerse. Es la columna vertebral del turismo en la ciudad: deporte, descanso, naturaleza y paisaje, todo mezclado. Entre Valentina y avenida Olascoaga, la ciclovía es imbatible: ideal para ir en bici, roller o simplemente caminando, con el río de un lado y barrios verdes del otro.



Postales de arena urbana, mates al atardecer, familias que lo eligen como punto de encuentro, parejas que paran a mirarse en el agua: el paseo costero es eso y mucho más. Una vez en el paseo de la costa, recargás energías, tomás unos verdes con algo dulce, para después seguir pedaleando hasta Península Hirioki. Ideal para instalarse hasta el atardecer, actitud de picnic asegurada.

Península Hiroki



La Península Hiroki es un oasis verde custodiado por el río Limay: una reserva protegida que combina paisaje, interpretación ambiental y experiencia sensorial. Se escapa de la expansión urbana, ofrece senderos que se internan en el monte ribereño, con un centro de interpretación donde guías habilitados comparten el lenguaje del río, la flora y las aves. Es ese lugar que detiene el ritmo citadino y te reconecta con el origen del paisaje.



Hoy, Hiroki es visita recomendada para familias, aficionados a la observación de aves y caminantes curiosos. La pasarela de madera y las postas interpretativas explican cómo funciona el ecosistema ribereño. Los árboles autóctonos, el canto de zorzales y el ruido lento del Limay generan una experiencia casi meditativa sin salir de la ciudad.

¿Cómo llegar? A la entrada se accede desde calle Obrero Argentino y costa del río Limay. Se sugiere coordinar la visita con los guías locales, llevar agua, repelente y calzado de caminata.

Parque Norte – Balcón del Valle



En lo alto de la meseta, el Parque Norte se erige como el gran balcón del valle. Desde sus miradores interpretativos, la ciudad parece extenderse hacia el paisaje natural y abrirse en una postal de 360° que emociona: el río Neuquén, las bardas, el valle y hasta el pulso urbano conviven en una misma mirada. Es un espacio pensado para caminar en altura, detenerse a contemplar y dejarse llevar por ese viento patagónico que siempre te recuerda dónde estás.



Hoy, este rincón emblemático está en plena transformación. El nuevo balcón del Valle avanza con obras que pronto quedarán inauguradas y traerán sorpresas para vecinos y turistas. La renovación incluye un circuito aeróbico para recorrer la barda con vistas abiertas, estaciones panorámicas que multiplican las fotos soñadas y hasta una hamaca gigante, lista para convertirse en el detalle lúdico de la experiencia.

Todo pensado para que la familia, los amigos o los viajeros curiosos encuentren aquí un punto de encuentro distinto. Llegar es sencillo: el acceso se hace por avenida Argentina hacia los barrios altos como Alta Barda. Mi recomendación es visitarlo a primera hora de la mañana, cuando la luz despierta el valle. Llevá agua, cámara y abrigo, porque allá arriba siempre corre un aire distinto. Y quedate atento: el renovado Balcón del Valle promete convertirse en uno de los lugares más buscados de Neuquén.

Torre Talero



En la antigua chacra La Zagala se alza la imponente Torre Talero, construida en 1906 por el poeta colombiano Eduardo Talero. Su estructura de ladrillo, piedra y madera la convierte en un emblema histórico y arquitectónico de Neuquén, con un aire romántico y lleno de misterio que sigue fascinando a quienes la visitan.



Después de años de deterioro, la Torre Talero fue restaurada y hoy se recorre a través de senderos interpretativos que permiten admirarla desde distintos ángulos. Desde los ventanales se alcanza a ver la famosa escalera de madera que sube a la torre, mientras las guías cuentan historias de Talero, su familia y las leyendas que rodean la casona.

Las visitas guiadas, gratuitas y con inscripción previa, se realizan por estudiantes de Turismo de la UNCo. Tip viajero: llevá calzado cómodo y cámara, porque el predio y sus senderos verdes son ideales para disfrutar de fotos y del entorno histórico sin prisa.

Circuito Ferroviario y Cultural



No solo rieles: es la línea de vida en el pleno corazón de una ciudad. La Estación del Ferrocarril, el Museo Paraje Confluencia, la Sala Saraco, el Tanque Monier, el anfietatro Gato Negro y el Museo Gregorio Álvarez componen ese circuito ferroviario que habla de orígenes urbanos, trabajos, conexiones y cambio social, recorrido que vibra con una visita guiada.



Este tramo concentra arquitectura ferroviaria, museos de arte y memoria, arte público y espacios para sentarse a recordar, con vías, andenes y galpones que todavía transmiten el pulso de una ciudad que nació alrededor del tren. Es medular para entender quién somos como comunidad.

Lo mejor es arrancar en la Estación Central, dejarse llevar por el circuito, detenerse en los museos y terminar tomando un café en el Parque Central, charlando sobre locomotoras y memoria urbana.

Parque del Este y mirador doble del río Neuquén



En el extremo este de la ciudad nace un espacio urbano moderno: el Parque del Este, con un mirador doble, dos plataformas a distinta altura que se asoman al cauce del río Neuquén como si fueran dedos oficiales de observación. Es diseño urbano, mirada contemporánea, verde y agua.



Es ideal para ver cómo se expande la ciudad hacia Cipolletti, sentir la brisa cruzada entre ríos y fotografiar panoramas amplios desde diferentes alturas. El parque suma senderos, bancos modernos y tranquilidad en un entorno urbano cuidado.

Se accede fácilmente por avenida Cosentino. Sugiero ir cerca del atardecer: el cielo pinta las plataformas, el río refleja luz rojiza y el aire murmura paz. Tip esencial: caminá primero bajito, luego subí al segundo mirador; la perspectiva cambia radicalmente.

Parque Agreste



Un secreto urbano: Parque Agreste es el área natural que la ciudad guardó intacta. Senderos entre bardas, bosquecito ribereño y sensación de escapada sin salir del mapa urbano. Es para desconectarse unos pasos de la ciudad sin perderse: ideal para caminatas contemplativas o bici de montaña.

La entrada por Rincón de Emilio te interna en un mundo de silencio vegetal, cielo alto y curvas naturales que enmarcan el río Neuquén sin multitudes. Hay precursores que lo usan para trekking suave, familias

completas que pasean por sus caminitos o fotógrafos que buscan luz agreste.

Para llegar: seguí avenida Olascoaga hasta Rincón de Emilio. Llevá agua, calzado de outdoor y una bolsa para volver con el lugar tan limpio como lo encontraste. Tip de local: caminá despacio, dejá el celular de lado y tomate un instante para oír cómo suena una Neuquén que suena a río y a barda.

Neuquén 365°: la ciudad no para, no duerme



Su calendario cultural late durante todo el año con eventos que convocan a miles. En verano, la icónica Fiesta de la Confluencia inunda las riberas con música, artes escénicas, propuestas infantiles y ferias gastronómicas. Es el evento de identidad, el gran encuentro regional.



Durante el resto del año, la propuesta se despliega: la Feria del Libro transforma espacios urbanos en zona literaria; la Confluencia de Sabores, la de Cervezas y de Gin, todas celebran la vocación culinaria regional; el Festival Audiovisual Neuquén (FAN) y el Neuquén Emprende sostienen la agenda cultural, innovadora y profesional; mientras que Neuquén Enhebra suma moda, oficios y mercado creativo local. Cada evento es una excusa para recorrer la ciudad una y otra vez. Una muestra de que Neuquén no solo crece en edificios, sino en propuestas, encuentros, público y energía.

Tips rápidos para recorrer Neuquén



Mejor época para visitar: todo el año. Verano con río y balnearios; otoño de colores en la barda; primavera ideal para caminar; invierno con cielo límpido y viento fresco. La ciudad invita a caminar y pedalear. Aprovechá las bicisendas de la costanera y las caminatas en altura en Parque Norte.

Postales imperdibles

Atardecer en el Paseo Costero del Limay.

Vista 360° desde el Balcón del Valle.

Escalera de madera de la Torre Talero.

Panorámica desde el Mirador Doble del Parque del Este.

Llevá en tu mochila: agua, mate, calzado cómodo, cámara de fotos, abrigo liviano y siempre una bolsa para cuidar los espacios naturales.

Ideal para…

Familias que buscan picnic y juego.

Viajeros curiosos que quieren historia y cultura.

Aventureros que disfrutan bici, trekking y aire libre.

Fotógrafos que cazan atardeceres y panorámicas.

Eventos que no te podés perder