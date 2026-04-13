Neuquén inició la obra de gas para más de 1.200 familias en el barrio Cuenca XV y licita las cloacas 

La regularización de servicios en el oeste de Neuquén sumó un nuevo paso con el inicio de la red de gas en los asentamientos 2 y 7 de Mayo, en el barrio Cuenca XV. Se trata de una intervención que alcanzará a 1.286 familias.

En el marco del inicio de las tareas, el intendente Mariano Gaido anunció además el llamado a licitación para la red de cloacas en la misma zona, un servicio del que carece el 70% del barrio. Según los datos oficiales, la red de gas implica una inversión municipal de 3.670 millones de pesos, mientras que el saneamiento requerirá un desembolso estimado en 4.500 millones.

Plazos y detalles de la obra en Cuenca XV de Neuquén

La ejecución de la red de gas está a cargo de empresas locales y contempla la instalación de 23 kilómetros de cañería. El titular del Instituto Municipal de Urbanismo y Hábitat (IMUH), Marco Zapata, precisó que el proyecto no se limita a la red troncal, sino que incluye las conexiones domiciliarias hasta el nicho, con sus respectivos elementos de seguridad (bastón y llave de paso).

Aunque el plazo inicial se extendía hasta diciembre, el municipio proyecta inaugurar el servicio en octubre. Para mitigar las molestias que generará el zanjeo y maquinaria pesada en las calles, se dispuso de un tráiler de atención en el sector para resolver dudas de los vecinos.

Integración con Neuquén

La obra se desarrolla sobre tierras de dominio provincial, por lo que su ejecución depende de un convenio de colaboración entre el municipio y el gobierno de Rolando Figueroa.

La ministra de Infraestructura, Tania Bertoldi, señaló que estos trabajos son el paso previo necesario para avanzar con un plan de urbanización más profundo que incluirá:

Pavimentación de calles internas.

Ordenamiento de la circulación peatonal.

Construcción de cordón cuneta.

Este esquema de intervención conjunta también está previsto para otros sectores con déficit de infraestructura como Nueva Jerusalén, El Morro, Pacífica y Juvenil, con el objetivo de regularizar la situación de barrios que quedaron fuera de la trama de servicios formales durante décadas.