Tras más de 20 años de espera, comenzó la obra de gas en los barrios 2 y 7 de Mayo de Neuquén

La municipalidad de Neuquén comenzó la ejecución de la red de gas en los sectores 2 y 7 de Mayo, una obra esencial que beneficiará a 1.286 familias que viven en esos barrios desde hace más de 20 años.

La intervención tiene un plazo de ejecución de ocho meses y representa una inversión municipal de 3.670 millones de pesos.

«Es una obra gigante, la más grande en la historia de Neuquén”, afirmó el presidente del Instituto Municipal de Urbanismo y Hábitat (IMUH), Marco Zapata, durante una visita al sector junto al intendente Mariano Gaido.

El funcionario recordó que el municipio viene trabajando en este tipo de urbanizaciones. «De los 24 asentamientos, 23 ya han sido intervenidos con distintos grados de avance. Solo cuatro aún no cuentan con gas, pero estamos trabajando para revertir esa situación», agregó.

Señaló que hace algunas semanas se inició la apertura y regularización de calles en el sector Jarillal, paso previo a la ejecución de la red eléctrica.

Zapata explicó que este tipo de intervenciones requieren tiempo debido a las dificultades propias del territorio. Dijo que los vecinos ya fueron notificados sobre el inicio de la obra y las precauciones que deberán tener en cuenta durante su ejecución.

«Se trata de una obra de gran magnitud: contempla la instalación de 22.000 metros lineales de cañería y las conexiones domiciliarias para todas las familias», aseguró.

Mencionó que, tal como sostiene el intendente, «desde la gestión no estamos de acuerdo con la toma de tierras, pero no podemos desconocer la realidad de los asentamientos existentes en la ciudad desde hace muchos años».

En cuanto al desarrollo de los trabajos, manifestó que en una primera etapa se instalarán los nichos de gas, lo que implicará intervenir algunos frentes de viviendas ubicados sobre la línea municipal. En paralelo, otro equipo avanzará con la instalación de la red.

Adelantó que en dos meses comenzará la obra de cloacas en el sector.

«Para nosotros, una obra de gas de esta magnitud representa un gran desafío, ya que nunca se realizó algo similar. La colaboración de los vecinos es fundamental para garantizar su éxito», planteó Zapata.

El municipio, además, comenzó días atrás la obra de gas en el barrio Nueva Jerusalén, que beneficiará a unas 60 familias que esperaron más de 20 años para acceder al servicio.