Neuquén avanza con una obra millonaria para terminar con las inundaciones en un barrio clave

Avanza en Neuquén una obra pluvial clave para resolver los problemas de drenaje. (Gentileza Municipio de Neuquén).

La ciudad de Neuquén avanza con una obra de infraestructura vital para solucionar los inconvenientes pluviales y prevenir inundaciones en Rincón del Río, un barrio abierto ubicado cerca del Tercer Puente. El intendente Mariano Gaido supervisó los trabajos que consisten en la colocación de una tubería de un metro de diámetro sobre la cual, una vez finalizada, continuarán con el asfalto para el tránsito vehicular.

Según comunicó la municipalidad de Neuquén, esta obra de gran envergadura busca resolver de manera definitiva los problemas de anegamiento en el sector. En paralelo al tendido de la red pluvial, ya se están realizando las tareas de cordón cuneta, fundamentales para canalizar el agua de lluvia y mejorar el drenaje urbano.

El objetivo es que en aproximadamente tres meses la pavimentación del primer sector esté terminada.

El intendente Gaido resaltó que el municipio está llevando adelante múltiples frentes de obra en toda la capital neuquina con fondos propios. «Neuquén es la única ciudad que desarrolla este tipo de obras con presupuesto propio, cuando a nivel nacional no ocurren estas cosas», destacó.

El intendente Mariano Gaido supervisó los trabajos que consisten en la colocación de una tubería. (Gentileza).

Asfalto y obras pluviales en Neuquén: cuándo estarán terminadas

De acuerdo al comunicado del Municipio, el sistema pluvial en Rincón del Río está diseñado para recolectar el agua superficial de todo el barrio y conducirla hacia un pozo de bombeo.

Desde allí, el agua será impulsada y volcada al río Neuquén, evitando así las inundaciones. El plazo de ejecución total de la obra, que incluye el tendido de la cinta asfáltica, es de 180 días.

El secretario de Infraestructura y Planeamiento Urbano, Alejandro Nicola, detalló que se están instalando casi 2000 metros de cañerías. «Son obras más que importantes que venimos haciendo y que, como siempre digo, son las obras que hay que ver ahora para apreciar su magnitud porque después quedan enterradas», comentó el funcionario.

Nicola estima que el proyecto estará terminado antes de fin de año, y al igual que otras obras recientes, se financia con recursos cien por ciento municipales, gracias al superávit de la ciudad.

Alejandro Nicola detalló que se están instalando casi 2000 metros de cañerías. (Gentileza).

Neuquén: obras de asfalto en Rincón de Emilio y Rincón del Río

El secretario de Infraestructura y Planeamiento Urbano recordó que las obras pluviales y de asfalto en Rincón de Emilio, barrio vecino a Rincón del Río, también se realizaron con fondos municipales.

Una vez finalizados los trabajos en Rincón del Río, la inversión total en ambos barrios superará los $5.000 millones de presupuesto propio, una cifra que demuestra la capacidad de la municipalidad para encarar proyectos de gran magnitud sin depender de fondos nacionales.