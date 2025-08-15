Asfalto en el barrio Ceferino de Neuquén: inauguraron este viernes un sector y sumarán otras 70 cuadras

Este viernes por la mañana inauguraron esta mañana una nueva obra de asfalto en el barrio Villa Ceferino. Desde el municipio de Neuquén indicaron que se continuará con la pavimentación de otras 70 cuadras en otro sector. «También tuvimos conexiones de cloacas, recambio de cañerías y los pluviales», afirmó el intendente Mariano Gaido, que estuvo acompañado por el gobernador Rolando Figueroa.

“Villa Ceferino va a quedar totalmente asfaltada”, afirmó Gaido. Recordó que las tareas se enmarcan en el Plan Orgullo Neuquino que tiene proyectado para 2025 la pavimentación de más de 3400 calles de toda la ciudad.

«Tenemos un superávit que se transforma en obras y que todos los vecinos lo pueden ver y lo pueden disfrutar”, aseguró Gaido.

Los otros sectores con obras de asfalto en Neuquén

El intendente sumó otras obras del Plan Orgullo Neuquino que incluyen otros barrios como «Z1, en Confluencia en el sector Los Pumitas, como estamos en Valentina, en Alto de Limay, en Parque Industrial».

Y agregó: «Son más de tres mil cuadras de asfalto que hemos planificado junto con el gobernador, y que es histórico”.

Por su parte, Figueroa destacó el pacto de gobernanza y colaboración con los municipios al que se comprometieron los intendentes y el gabinete provincial al inicio de la gestión. “Eso nos dio el marco adecuado para poder separar las obras con distintas responsabilidades, pero a su vez poder colaborar entre nosotros”, manifestó.