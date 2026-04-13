Aumenta el colectivo en Neuquén, cuándo se activa

El municipio autorizó el aumento del pasaje urbano a partir de abril, una suba que alcanzó al 21,9 por ciento para todos los recorridos y que se activará en cuanto el sistema nacional actualice la suba en las máquinas de los coches. El boleto pasará a costar 1.390 pesos.

La primera semana de abril salió el decreto en el que se autorizó a la suba de 1.140 pesos por viaje a 1.390. Ida y vuelta, el viaje urbano alcanzará a los 2.780 pesos. La última actualización se había producido en junio de 2025, cuando la tarifa era de 940 pesos.

El tarifario del COLE se usa para todos los recorridos de la ciudad, incluidos los nuevos circuitos que se pusieron en marcha con la incorporación de 36 unidades en marzo. El servicio diferenciado de ocho colectivos eléctricos, que se anunció durante la presentación de la nueva flota, también funcionará con el mismo valor, según confirmaron autoridades municipales.

Se prevé que en los próximos meses se presente el recorrido del transporte especial en los paseos costeros de la ciudad, que funcionará con la SUBE y será parte del sistema de transporte público de la concesión a Tigre Iguazú y Ko Ko que se denomina COLE en la ciudad y totalizan una flota de 210 unidades afectadas al sistema desde marzo.

Hasta hoy, los colectivos funcionan al valor de 1,140 pesos por viaje. El valor del pasaje, lo determina el Ejecutivo, en función de la ecuación y el esquema de costos que informa la concesión. La activación del nuevo valor depende de la actualización de Nación Servicios en el sistema digital de las máquinas de cobro en los coches, tras las verificaciones de los datos enviados por la comuna.

Con el decreto 308 de la comuna, se explicó que el incremento se produjo tras el análisis del equilibrio de la estructura de costos de la concesión del transporte público, con la actualización del costo pasajero – kilómetro a partir de los kilómetros de recorrido que se llevan a cabo en los diferentes ramales, con las subas de combustible y la actualización salarial de los choferes por los acuerdos paritarios de enero y marzo.

Se agregó también la incorporación de 36 nuevas unidades al servicio, 30 de las cuales están operativas en el nuevo esquema, de acuerdo al detalle que determinó el nuevo valor del boleto. Los estudiantes de todos los niveles mantienen la gratuidad del boleto en todos los recorridos, al igual que las personas con discapacidad.