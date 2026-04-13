Pavimentación en Neuquén: el barrio Z1 alcanzó las 300 cuadras asfaltadas y la obra entra en su fase final

La Municipalidad de Neuquén informó los avances de pavimentación en el sector oeste de la ciudad y detalló que se asfaltaron 300 cuadras en el barrio Z1. Según indicó el secretario de Infraestructura y Planeamiento Urbano, Alejandro Nicola, el proyecto contempla un total de 357 cuadras y se encuentra en su etapa de cierre en cuatro de los cinco cuadrantes previstos originalmente.

La intervención en el barrio incluye cordón cuneta, badenes y cámaras para sumideros. Además, previo al sellado de las calles, los equipos técnicos realizan una revisión de las conexiones de agua y cloacas.

El cronograma para el último cuadrante

Actualmente, las tareas se concentran en el quinto cuadrante, ubicado al oeste de la calle Casimiro Gómez. En esta zona, el avance es del 40%, aunque el ritmo de pavimentación está condicionado a la finalización de una obra de saneamiento previa.

“Allí hay que terminar con una obra de cloacas que está en ejecución, así que va a llevar un mes o un mes y medio más. Con eso completamos las 357 cuadras dentro de los plazos previstos”, puntualizó Nicola.

La conectividad en el oeste de Neuquén

Este avance en Z1 se integra a un nodo más amplio que alcanza otros barrios aledaños:

Círculo Policial: la Municipalidad estimó que para principios de mayo finalizará el cuadrante que va desde Rafaela hasta Necochea.



la Municipalidad estimó que para principios de mayo finalizará el cuadrante que va desde Rafaela hasta Necochea. Calle Lago Muster: Preparan la licitación para pavimentar esta arteria troncal que conectará desde Necochea hacia el extremo oeste.



Preparan la licitación para pavimentar esta arteria troncal que conectará desde Necochea hacia el extremo oeste. Avenida Crouzeilles: los 3.000 metros lineales de asfalto en esta troncal estratégica estarían terminados en menos de dos meses.

Finalmente, Nicola señaló que se encuentra en proceso licitatorio la extensión de la conectividad desde la cabecera del Hipódromo hasta la Autovía Norte, lo que facilitará el tránsito hacia la Ruta 67 y el desarrollo del Distrito 7.