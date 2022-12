«No somos antipatria, es que la economía viene muy golpeada», dijo la vicepresidenta de CAIC, en Roca

La vicepresidenta de la Cámara de Agricultura, Industria y Comercio (CAIC), Belén Bavastri, salió a cuestionar el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) emitido por el Ejecutivo Nacional donde se estableció un feriado nacional por la llegada de la selección de fútbol que logró el título mundial en Catar.

«Todos salimos a la calle el domingo y no es ser antipatria es que la economía viene muy complicada. Cómo hacemos para sostenernos? Cuál es la real ayuda a las pymes? Dicen que hay una política nacional pero no la vemos, no la sentimos y no la palpamos en el día a día», dijo la dirigente.

Bavastri expresó que resulta inaceptable decretar un feriado porque muchos comerciantes de Roca tenían la esperanza de tener una semana de ventas fuertes teniendo en cuenta que ya había finalizado el mundial y se acercan las fiestas de fin de año.

«Ya nos clavaron un bono de 24 mil pesos que tenemos que cumplir antes del 21 de diciembre. Y ahora un feriado. Es increíble que nos hagan esto y no nos tengan en cuenta», exclamó la dirigente de la entidad empresaria.

Para Bavastri, los efectos de la pandemia todavía se siente en el empresariado regional y la reactivación económica que se prometió nunca llegó. «No sólo se pagará doble (el feriado) sino que estamos previo a la Navidad y es el momento de mayor venta. Cada vez se torna más difícil seguir de pie«, insistió la dirigente, quien aclaró que a todos estos compromisos se suma el pago del aguinaldo y de las cargas sociales.

Contra el bono

Los dirigentes de CAIC también habían sido sumamente críticos la semana pasada con la implementación del bono de fin de año decretado por la gestión de Alberto Fernández.

«…el gobierno insiste en medidas que atentan contra el crecimiento económico. Nuestros representantes se han esforzado en destruir la rentabilidad de las empresas durante las últimas décadas, y a esto se sumó la pandemia, que profundizó el deterioro económico, obligando a muchos a abandonar, o migrar a la informalidad», habían expresado a través de un comunicado.

Y expresaron con respecto al bono que se debe abonar antes del 21 de diciembre (de 24000 pesos) que «sin rentabilidad no existe incentivo para emprender y no es posible sostener uno que ya se encuentra en marcha«, expresaron.

«Ajeno al impacto que tiene en el sector productivo el actual estado de la economía, siguen sin

hacerse cargo de su inoperancia y por eso cargan sobre las espaldas de la actividad privada, todo

el peso de sus malas decisiones económicas», sentenciaron.