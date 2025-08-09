Nueva línea de colectivo en Plottier: combinará con las paradas del tren, cuál será el recorrido

Desde este martes 12 de agosto comenzará a funcionar en Plottier una nueva línea de colectivos. «Va a combinar con las paradas de tren y los servicios 50A, 50B y 50R”, indicó Cristian Tracana, subsecretario de Transporte de la Municipalidad de Plottier.

Cuál es el recorrido de la nueva línea de colectivos de Plottier

Desde el Ejecutivo local señalaron que se sumará línea 52 urbana, con funcionamiento de 2 unidades. Detallaron que el recorrido incluirá Parque industrial, Portal Río Colorado y Unión entre otros.

Buscan que el colectivo sea la «primera opción de movilidad» en Plottier

El jueves 7 de agosto las unidades fueron supervisadas por los funcionarios municipales y autoridades de la empresa. Estuvieron presentes el Intendente Luis Bertolini, el secretario de Gobierno, Juan Manuel Flores y el Subsecretario de Transporte, Cristian Tracana.

«El objetivo del transporte público es que sea la primera opción de movilidad en la ciudad, para ordenar la circulación, descongestionar el tránsito vehicular y mejorar la calidad de vida de los vecinos», informaron desde el municipio.

Recordaron que hay una app como servicio al usuario, que está disponible para descargar.




