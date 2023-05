Organizan una manifestación en Villa Mascardi para el 25 de Mayo

El Grupo de Vecinos Autoconvocados por la Patria de Bariloche convocó a una caravana hacia Villa Mascardi el jueves 25 de mayo a las 15. La cita es en la rotonda de la avenida Juan Marcos Herman.

«El gobierno ha demostrado su incapacidad para mantener nuestra tierra a salvo, pero nosotros no nos rendiremos. ¡Luchemos juntos por nuestra tierra y nuestra gente!», sostiene la convocatoria.

Diego Frutos, propietario de La Cristalina en Villa Mascardi, explicó que la caravana está motivada por el día de la patria. «La idea es convocar a la ciudadanía de Bariloche, a los patriotas a defender el Parque Nacional Nahuel Huapi, el lago Mascardi y Guillelmo donde el gobierno nacional quiere entregar tierras a delincuentes terroristas que se adjudican ser parte de una comunidad -que no está registrada como tal- por el solo mérito de haber saqueado, usurpado e incendiado nuestras propiedades y atacado a los vecinos en forma violenta durante cinco años», indicó Frutos.

También se refirió a la última mesa de diálogo en la que el secretario de Derechos Humanos de Nación, Horacio Pietragala, comprometió la entrega de un predio en lago Guillelmo a la comunidad Lafken Winkul Mapu. «Si por cometer delitos, el gobierno les regala propiedades: ¿cuál es el mensaje para el pobre ciudadano argentino que se levanta todos los días a trabajar? Muchos están viviendo hacinados, pasándola mal en algún barrio de Bariloche, en casa precarias y a esta gente se la premia de esta manera», agregó.

En noviembre del año pasado, la precandidata a presidenta Patricia Bullrich sorprendió con su participación en la marcha contra la violencia en Villa Mascardi y en protesta por las ocupaciones de tierras de reivindicación mapuche. Si bien fuentes allegadas a la exministra de Seguridad de la Nación negaron su concurrencia a la caravana del 25 de Mayo, Frutos atinó a decir: «Uno nunca sabe».

«Jamás invitamos a ningún político de ninguna fuerza -continuó-. A mí me tildan como la mano derecha de Bullrich por una foto de un café. Pero nunca vi una foto mía tomando un café con Sabina Frederic, la exministra de Seguridad, y Gabriel Fucks con quienes me he juntado mucho más. Con Bullrich no tengo nada que ver y cuando estuvo presente, me enteré en la misma marcha».

Respecto a la falta de información de una próxima mesa de diálogo por el conflicto en Mascardi, Frutos no se mostró sorprendido. «Fuimos enérgicos y enfáticos con Pietragala para que propusieran algo lógico. Esa propuesta del Guillelmo es disparatada. Impracticable. Eso debe pasar por el Congreso y la Secretaría de Derechos Humanos no puede disponer de las tierras de Parques para un grupo de malandras encapuchados», dijo.