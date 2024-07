Plaza Huincul busca ampliar su ejido urbano hacia en cerca de ocho mil hectáreas

La intención de ampliar el ejido urbano hacia el este y el noreste ya está planteada desde el municipio de Plaza Huincul. El intendente Claudio Larraza concretó las primeras presentaciones ante Provincia y ya salió la resolución del Deliberante que encuadra la solicitud. El pedido deberá continuar hasta la Legislatura que es el ámbito que autorizará la ampliación. El mismo paso deberá hacer Cutral Co.

El pedido de ampliación del ejido urbano en una superficie aproximada de 8.000 hectáreas, o 9.619 metros cuadrados está firme. El intendente huinculense, Claudio Larraza dijo que ya se presentó ante Provincia el pedido.

La reunión concretada con el jefe de Gabinete Juan Luis Ousset permitió explicar los alcances de la solicitud de ampliación. «Lo hemos presentado en la Provincia para formularlo, acomodarlo, mostrar las referencias y para presentarlo a la Legislatura como corresponde», dijo el jefe comunal.

Larraza señaló que todavía no están fijados de manera definitiva los puntos de referencia de las coordenadas. Esto es porque se hará en forma conjunta con Cutral Co que también pidió lo mismo. «Será para que haya un desarrollo ordenado. Todos queremos más, pero no se deben sumar inconvenientes», apuntó. En este sentido, especificó que la tarea continuará con los técnicos del área de Tierras y Catastro.

Larraza ya tiene el aval del Concejo Deliberante para hacer la solicitud ante la Legislatura. El cuerpo de ediles lo aprobó por unanimidad y sin discusión en la última sesión, donde también se aprobó la declaración de la emergencia vial y de transporte que permite la aplicación de la llamada tasa a los combustibles.

El intendente Claudio Larraza se entrevistó con el ministro jefe de Gabinete, Juan Ousset.

En la resolución se especificó que la modificación del ejido comprende los siguientes límites: «partiendo desde el punto “B”, coincidente con el vértice nordeste del octógono de la Reserva Fiscal YPF, ubicado en el lote oficial 20».

Sigue con rumbo sudeste -se mide una longitud de 8.594 metros hasta llegar al punto “C”- se superpone con el lado nordeste “E” del octógono, hasta llegar al punto “D”, y desde allí se forma un ángulo de 76° 38′ 44″ hacia el norte, una longitud de 8.832,84 metros hasta el punto “A”. De allí se forma un ángulo de 103° 12′ 16″ con dirección nordeste, con una longitud de 8.289,86 metros, para llegar al punto inicial “B”. La superficie aproximada de 8.000 hectáreas, 9.619 metros cuadrados.

De este modo, uno de los sectores es hacia el noreste llega a las costas del lago embalse Los Barreales.

En los fundamentos de la resolución, se describió que esta planificación ordenada del territorio y la expansión geográfica, revisten un valor estratégico fundamental para el desarrollo de la ciudad. Contemplaron además la actividad hidrocarburífera y las comerciales complementarias y su consecuente crecimiento demográfico.

Finalmente, los ediles declararon de interés la ampliación del ejido municipal con el voto unánime aunque en la sesión ninguno argumentó su postura.