Plazo final para la inscripción en el concurso para una secretaría de Faltas en los juzgados municipales de Neuquén

Pocos días para el cierre de la recepción de datos de los abogados interesados en el juzgado municipal de Neuquén (foto Florencia Salto)

Hasta la próxima semana, las y los abogados de Neuquén tendrán tiempo para postular al cargo vacante en el Tribunal de Faltas 1 de Neuquén, tras la apertura del concurso que inició el Deliberante para la cobertura de una secretaría en los juzgados municipales de la capital.

Se trata del lugar que quedó vacante luego de que Natalia Do Santos Almeida resultara electa como jueza en agosto. Con el fin del proceso de elección en noviembre, los dos tribunales municipales y sus autoridades quedarán completos en el organigrama de funcionamiento, al menos hasta finalizar la actual administración municipal. No hay vencimientos de mandatos en los próximos dos años.

El último plazo de inscripción se fijó para el 3 de octubre. Las consultas se reciben telefónicamente o por vía digital en la página del Concejo Deliberante de Neuquén, mientras que los antecedentes y detalles se recepcionan por mesa de entradas en Leloir 370, de Neuquén capital.

A una semana de vencimiento del plazo, se recibió un solo expediente, dijo la presidenta de la comisión de Legislación, Victoria Fernández (MPN).

«Hay pocos inscriptos, aunque hay tiempo hasta el viernes 3 de octubre. Luego vendrá la segunda etapa que será de la evaluación», dijo la concejala.

Si bien la convocatoria estableció que las evaluaciones son hasta el 13 de noviembre, en caso de que la cantidad de participantes permita sostener un cronograma más acotado, las evaluaciones finalizarán en octubre con el fin de tener un dictamen de la comisión «en la segunda semana de noviembre».

Las evaluaciones se extenderán de acuerdo al cronograma de la convocatoria si las inscripciones suman más de diez interesadas o interesados.

Se trata del último periodo del año, que incluye tratamiento de expedientes que llegan a etapa de definiciones y el análisis del presupuesto, entre otros ingresos en las comisiones con invitados del Ejecutivo por sector para explicar los números del 2026 y el diagrama de gastos de la gestión.



