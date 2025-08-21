Juró Natalia Dos Santos Almeida como jueza de Faltas de Neuquén

Con la compañía de sus familiares y en un recinto donde estuvieron presentes las autoridades de los juzgados de Faltas de la ciudad de Neuquén, juró este jueves la jueza Natalia Dos Santos Almeida para asumir la titularidad del juzgado N° 1. Se integrará mañana a la comisión especial que revisa el código contravencional de Neuquén.

«Mañana empiezo a trabajar activamente en la reforma, está el tema de la Seguridad y vamos a trabajar en conjunto con los concejales», dijo Dos Santos Almeida al ser consultada por Diario RÍO NEGRO.

Agregó que quiere darle una impronta de juzgado «de cara al contribuyente» y que en su desempeño buscará facilitar todo lo que se requiera para regularizar la situación de los vecinos. «Estamos como servidores públicos para ayudar al ciudadano», dijo.

El dato 20.000 a 30.000 causas se tramitan en el año, según la estimación oficial desde los juzgados de Faltas.

Por su parte, la jueza Romina Doglioli, titular del juzgado de Faltas N°2 de Neuquén, dijo que fueron meses complicados a cargo de los dos tribunales municipales, aunque planteó que «hicimos un buen equipo entre todos y lo llevamos adelante». Junto con Doglioli también estaba la secretaria Soledad Landa y el secretario Manuel Gonzáles.

«Neuquén es una ciudad que no para, hay que estar alerta continuamente, no es lo mismo un tribunal que dos, con un caudal de causas muy importante, pero con mi equipo y los empleados del juzgado 1″ se completó el trabajo en ambos tribunales, sostuvo.

A partir de la jura de Dos Santos de Almeida, los tribunales municipales quedaron completos respecto a la titularidad, aunque la secretaría N°1 del juzgado N°1 quedó vacante porque era el lugar que ocupaba la ahora jueza antes de presentarse al concurso. La presidenta del Concejo, Claudia Argumero, aseguró que este segundo semestre, hará el llamado para cubrir el cargo.

La bienvenida

En la sesión especial de jura, desde los diferentes bloques hubo algunas palabras para la magistrada municipal en el inicio de su tarea: el presidente del bloque del MPN, Atilio Sguazzini, habló en nombre del bloque y le deseó éxito en el desempeño de sus funciones.

La concejala Romina Miranda (Confuencia Neuquina) destacó la importancia del proceso de designación y le deseó un buen mandato; José Luis Artaza (Fuerza Libertaria) le deseó suerte, le dio la bienvenida y destacó su desempeño en el concurso; en tanto desde el monobloque Pluralistas, Karina Rojo, la convocó a participar de la modernización del código contravencional.

Hubo tres ausencias de los concejales obligados a la licencia por actividad proselitista, debido a que integran fórmulas electivas para el Congreso Nacional: Joaquín Eguía y Cintia Merino (Fuerza Libertaria) y Nicolás Montero (LLA).