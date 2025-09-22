Neuquén volverá a tener artistas los fines de semana en el auditorio del subsuelo de la municipalidad

El subsuelo de la municipalidad de Neuquén volverá a funcionar como sala de teatro, música y exposiciones (foto Cecilia Maletti)

Tras casi una década sin uso, el auditorio del subsuelo de la municipalidad de Neuquén volverá a albergar luces y sonido, en un escenario preparado para espectáculos durante los fines de semana. Tendrá una capacidad para un público de hasta unas 70 personas.

La reapertura del subsuelo del edificio municipal fue uno de los anuncios del 121 aniversario. Según expresó el intendente Mariano Gaido, el lugar, que en las últimas veces se usó para actividades internas como la entrega de reconocimientos a los municipales con 20 ó 25 años de trayectoria, estaba en desuso y servía para depósito.

Las viejas butacas del salón habían sido quitadas y sobre la vieja alfombra había cajas, expedientes en tránsito y mobiliario o materiales que molestaban en las oficinas. El piso alfombrado se retiró, se mejoró el contrapiso, se manutvo el nivel para sala de espectáculos y se le colocó otro tipo de piso, sin alfombras.

Se retiraron las butacas tipo cine, que estaban destartaladas y se usarán sillas en un espacio, que según se indicó, alcanza para 80 personas, pero se priorizará un espacio más saludable con 70 sillas destinadas al lugar. También hubo mejoras en la infraestructura del techo y según se indicó, hubo mejoras en la acústica.

El viejo auditorio del subsuelo fue modificado con una remodelación del piso y de la acústica (foto Cecilia Maletti)

«Va cumplir dos funciones: de lunes a jueves será un espacio de capacitación. Vamos a aprovechar el lugar para algunos trayectos formativos», dijo Pasqualini. Luego, los viernes, sábados y domingos, habrá teatro, música y exposiciones plásticas, dijo la funcionaria.

Las puertas de la comuna volverán a estar abiertas de 19 a 21 los fines de semana, en Avenida Argentina y Roca, según se proyectó. Pasqualini indicó que la grilla de uso del lugar, será en conjunto con el área de Cultura de la comuna. «Ya estamos trabajando en la grilla, será todos los fines de semana», insistió.

El nuevo espacio será multiuso y precederá, como nuevo auditorio de la ciudad, al que se proyecta en la península de Hiroki que estará en condiciones de funcionamiento en los próximos días, se informó. En el portal de ingreso a la zona de la Confluencia se trabaja en el edificio de acceso frente al nuevo estacionamiento, para terminar de remodelar un espacio de exposiciones y eventos, con capacidad de 150 personas sentadas.