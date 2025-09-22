La ciudad aportará millones para mejorar el patio de comidas rápidas en la isla 132 de Neuquén

El municipio aportará más de 400 millones de pesos para mejorar el patio de comidas rápidas en carritos en la Isla 132, en el corazón del Paseo Costero que en pocos meses recibirá miles de visitantes para la Fiesta Nacional de la Confluencia.

Se trata de un desembolso en cuatro cuotas de 100 millones de pesos cada una, pagaderos a partir de este mes y hasta noviembre, con una última cuota para enero de 2026. El decreto con la autorización de la inversión se firmó los primeros días de septiembre.

El dinero de la ciudad será en calidad de subsidio y deberá ser utilizado en solventar parte de los gastos de la obra de remodelación e infraestructura del patio de comidas donde están instalados los carritos (food trucks) que funcionan en la isla 132, que es uno de los atractivos gastronómicos de la costa y de la oferta de visita turística de la capital.

El aporte no reintegrable se otorgará a Cordineu, la corporación de la Costa que se ocupa de potenciar el desarrollo turístico del Paseo de la Costa y que está integrada además de la comuna, por provincia y por privados. Según la petición de la corporación, el proyecto total de mejoras en la isla alcanza a una previsión de inversión de 1.040 millones de pesos.

La remodelación del patio de comidas rápidas prevé mejorar iluminación, más espacios, plateas de hormigón y sanitarios (foto Oscar Livera)

Los 400 millones aportados por la ciudad, corresponden a las obras de electrificación del patio (nuevas y modernas luminarias) la instalación de cañerías para el desagüe pluvial, la cementación con hormigón de todo del paseo – patio de comidas y la ampliación y construcción de módulos sanitarios.

La ampliación de Foods Trucks de la isla 132 incluyó el lanzamiento en junio pasado de una nueva licitación para ampliar a 25 espacios, los actuales carritos de comida. El predio tiene una oferta actual de comidas rápidas, sandwiches gourmet y bebidas artesanales en 19 espacios.

La obra se desarrollará en 5 etapas, iniciará con la iluminación nueva con cañerías soterradas y finalizará con los sanitarios en enero de 2026.

La Isla 132 es el lugar destinado para la realización de la Fiesta Nacional de la Confluencia, que este año se realizará desde el 5 al 8 de febrero y cuyo lanzamiento oficial está programado para esta semana, con la grilla final de espectáculos y los detalles de todo el mega evento comercial y de presentaciones artísticas.

Los fondos saldrán del presupuesto 2026 del municipio de Neuquén, que se presentará este 31 de octubre ante el Deliberante de la ciudad para ser aprobado.