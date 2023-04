Polémica en Dina Huapi por las tierras asignadas al programa Suelo Urbano

Ante la creciente demanda habitacional y la propuesta provincial para ingresar en el programa habitacional Suelo Urbanos, el municipio de Dina Huapi resolvió destinar a ese fin una parcela de algo más de una hectárea ubicada en el barrio Dina Hue, donde proyecta emplazar 32 lotes de 300 metros cuadrados.

Pero la idea generó una rebelión entre los vecinos de ese barrio, quienes alegaron que la tierra afectada al proyecto es una “reserva fiscal” prevista para otros usos. Llevaron su reclamo a la municipalidad y solicitaron también la intervención de la defensoría del Pueblo. Pero ante la falta de respuestas decidieron recurrir a la Justicia.

Hace un par de semanas presentaron en los tribunales barilochenses una demanda contencioso administrativa en la que solicitan la nulidad de los actos desplegados por el municipio para otorgar esas tierras a Suelo Urbano y piden una medida cautelar de “no innovar”.

El presidente de la junta vecinal de Dina Hue, Carlos Di Pasquale, dijo que con la decisión del gobierno municipal el barrio estaría afectado por partida doble, porque el área definida como espacio verde en el loteo original “en realidad está ocupada por una cantera”, que genera impacto ambiental y que “es un peligro para los chicos”.

En tanto que la reserva fiscal, que debería tener en el presente o a futuro un destino vinculado con el uso comunitario -como una escuela, asentamiento policial, centro de salud, gimnasio u otro-, sería privatizado para otorgarlo a solicitantes de lotes con destino de vivienda.

Dina Hue es un barrio relativamente nuevo, ubicado sobre el límite este de Dina Huapi, al pie del cerro Leones. Di Pasquale y Andrés Vitulich -también integrante de la junta vecinal- explicaron que la eliminación de la reserva urbana “contradice lo dispuesto en la Carta Orgánica Municipal y en el Código Urbano”.

Dijeron haber pedido explicaciones en el municipio pero les explicaron que hay desde agosto pasado una ordenanza que aprobó la cesión y que se trata de “una decisión tomada”.

La intendente de Dina Huapi, Mónica Balseiro, dijo que la necesidad habitacional en Dina Huapi es muy grande y la escasez de tierra pública también. “No teníamos otra opción”, aseguró. Dijo que se trataba de una reserva fiscal “que no tenía destino todavía, y es el municipio el que determina el destino”.

Según Balseiro, “Di Pasquale se opone, pero en su terreno, ubicado enfrente, hizo un PH con cinco unidades funcionales”, lo cual también entraría en colisión con las densidades previstas en el Código Urbano.

La intendente dijo que ya hay más de 100 inscriptos para el loteo de Suelo Urbano, que se adjudicará por sorteo y los beneficiarios “lo van a tener que pagar”. Señaló que está prevista la infraestructura para dotarlos de servicios básicos.

Reconoció que mantiene una discrepancia por el tema con los vecinos de Dina Hue. “Ellos me decían que lo hagamos en otro barrio, pero no tenemos tierras en ningún lado, hasta que no ampliemos el ejido. Me sorprende que cuestionen una solución al problema habitacional, que es de Dina Huapi y de todo el país”, sostuvo Balseiro.

Limitaciones técnicas

Entre otros argumentos, los referentes de la junta vecinal recordaron que en Dina Huapi no hay cloacas y que la única opción para el tratamiento de efluentes son los lechos nitrificantes, cuyo tamaño y disposición es incompatible con lotes tan chicos como los que planificó el municipio.

“Está claro que no les van a exigir lo mismo que nos exigen a nosotros”, dijo Di Pasquale. Recordó que no es el primer conflicto en torno a las reservas fiscales, porque “también el exintendente Marcelo Cascón quiso hacer viviendas en la reserva de Las Victorias, en Bariloche, y lo obligaron a frenar”.

Los vecinalistas dijeron que el procedimiento de la ordenanza fue irregular porque no hubo consultas a la población y porque nunca se constituyó el Consejo de Planificación previsto por las normativas, que debería fijar esas políticas.

Señalaron que está en juego el desarrollo urbanístico de la localidad. “El jefe de Gabinete Armando Capó nos reconoció que desde Viedma les dicen que Dina Huapi no es viable con lotes de 1.100 metros cuadrados -afirmó di Pasquale-. Pero no hay donde discutir estas cosas, porque no hay Consejo de Planificación”.

Aclaró que no están en contra de buscar soluciones que faciliten el acceso a la vivienda de quienes no la tienen, “pero sin afectar las reservas”.

Además del recurso contencioso, evalúan presentar un amparo ambiental. El escrito que llevaron a la Justicia con el patrocinio del abogado Diego Breide, subrayó que las reservas fiscales, por Carta Orgánica, “deberán preservarse para fines institucionales” en una superficie igual o mayor al 10% del fraccionamiento a desarrollar, serán “del dominio público” y su destino será “la instalación y construcción del equipamiento comunitario”.

Cuestionó que en la implementación de Suelo Urbano en Dina Huapi, tal como fue previsto en la gestión Balseiro, la finalidad de “facilitar el acceso a la vivienda se hace violentando y afectando el planeamiento urbanístico”.