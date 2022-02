Aseguran que la Fiesta de la Confluencia costó, al menos, $150 millones y cuestionan a Gaido

La concejal Nadia Márquez (Democracia Cristiana) puso en cuestión la transparencia de los gastos de la Fiesta de la Confluencia en Neuquén y la elección de la empresa organizadora. Fue ayer, durante la sesión de apertura del Concejo Deliberante.

En declaraciones a RÍO NEGRO, indicó que no se conoce la envergadura de la inversión en la Fiesta de la Confluencia, que el gobierno local proyecta reeditar en septiembre.

La concejal de la Democracia Cristiana sostuvo que “no hay transparencia” y que el Ejecutivo “tira datos” con proyecciones que no explica, sobre la acciones de gobierno previstas para este año. Esto en referencia al extenso discurso de apertura de sesiones en el Deliberante donde Gaido esgrimió la Fiesta de la Confluencia y los datos de inversión en obra pública y en infraestructura como muestra del desarrollo económico y urbanístico de lo que buscará para la ciudad este año.

Márquez ejemplificó que en la apertura de la sesión “tiró datos que no se sabe de dónde los sacaron, como la cantidad de gente que asistió a la Confluencia. Lo que sí es seguro, es lo que se gastó”, afirmó la concejal.

Debido a que la actividad no se consignó en un ítem del presupuesto de este año, las cifras que se conocen son las declaraciones de los funcionarios de Hacienda ó los decretos publicados con los caché de artistas. “Sólo ese escenario costó 13 millones de pesos”, detalló Márquez.

Indicó que “estuvimos pidiendo números y no conseguimos, lo que sí logramos fue documentación que nos indica que con seguridad se gastó más de 150 millones de pesos, y eso que aún no tenemos lo que se pagó por el piso de goma que se puso”, sostuvo.

En la sesión de ayer, agregó que la documentación que obtuvieron fue de personas con acceso a los documentos oficiales “porque no se publican, justo esos decretos (en la web) hay problemas para visualizarlos, no se puede acceder”, ironizó.

Explicó que «conseguimos los decretos por gente que nos pidió reserva, cuando eso debería ser público. Figuraban en el listado del boletín oficial, pero cuando los buscaba: error; esto pone en duda la transparencia de los números de la Confluencia: salieron más de 100 millones en decretos firmados por el intendente, queremos transparencia o información, esto hace a la confianza», insistió en la sesión.

Cuestionó además la contratación que se hizo a una sola productora (Five) que es la que desarrolla todos los eventos que hace la comuna. “Dónde quedó el compre neuquino, es que acaso hay una única firma que puede hacer todos los eventos en Neuquén”, le preguntó en sesión la concejala.

El escenario de 9 metros en el que se montaron las luces, pantallas digitales, equipos, pasarella y escenografía para los espectáculos costó 13 millones, según indicó la concejala Márquez (foto Oscar Livera)

Márquez, que como Democracia Cristiana integra el interbloque de Juntos por el Cambio con el PRO y la UCR, se mostró escéptica respeto a los anuncios planteados por el intendente Mariano Gaido.

Insistió en que “una cosa es el presupuesto y luego hay que ver qué pasa en los hechos. La Fiesta de la Confluencia no estaba presupuestada y se gastaron millones y millones; las acciones me dan expectativas, no los números en el aire: el intendente decía unos números y en la pantalla salían otros; hay que ser más realistas y ver las necesidades de la gente«, opinó.

Agregó que «hasta ahora tengo con un sinsabor: hay cosas que se tienen que hacer y no se están atendiendo como el gas, el agua o todos esos metros lineales de costa que pueden sonar muy bonitos, pero hay lugares en los que no hay acceso: la parte que se abrió en el barrio privado no tiene paso, cuando se llega con el auto hay que bajar y seguir de a pie y ni siquiera hay un lugar para estacionar el vehículo: terminamos como ciudad haciéndole un paseo costero para ellos”, dijo en clara referencia al Rincón Club de Campo y la apertura de la costa en la vera del río Neuquén.