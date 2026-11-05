Está en marcha la obra que busca encauzar el agua de tormentas en Añelo

Después de las dos tormentas seguidas que provocaron el anegamiento de algunas viviendas y de las calles en Añelo, se comenzó con la obra del sistema de drenaje de aguas. La excavación está en marcha con los primeros 100 metros y los trabajos finales contemplarán un total de 1,5 kilómetro.

La traza es paralela a la Ruta provincial 7 y se extenderá hasta el semáforo situado en la calle 24, en sentido este.

El proyecto para canalizar la descarga de agua de tormentas ya comenzó y la cuadrilla trabaja en la excavación del canal. La semana pasada arribó a la localidad, el personal de Recursos Hídricos de Provincia y junto a las autoridades municipales recorrieron la zona para establecer cuáles son los puntos donde se concentra la mayor cantidad de desagüe de agua y de qué manera se canalizará.

Si bien hubo una primera etapa que se concretó el año pasado, con fondos municipales, en la zona de la calle 3 cuando se hizo el asfalto, ahora se busca una solución integral.

«Hoy estamos armando el zanjón o canal secundario para poder sacar ese agua que bajará de la vertiente de la barda, a la altura del cementerio, paralelo a la Ruta 7, le estamos dando un ancho y profundidad adecuadas», explicó el intendente Fernando Banderet en la radio municipal de Añelo.

Describió que ese canal estará pavimentado y descargará entre la 21 y 22. Esta obra ampliará la capacidad de desagüe.

En los últimos temporales se advirtió que la alcantarilla realizada se vio colapsada, por lo que se deberá analizar y revisar qué tipo de reformulación se hará para que toda la erogación pueda fluir debido a que resultó pequeña.

La intensidad de tormentas que trae El Niño

Los funcionarios locales manifestaron su preocupación, teniendo en cuenta que durante los próximos meses, debido a la presencia del llamado fenómeno El Niño las lluvias podrás ser más intensas y seguidas.

Banderet sostuvo que es necesario estar preparados y adaptarse. «Añelo no estaba preparada para semejante cantidad de agua en tan poco tiempo», aclaró.

Por otra parte, el crecimiento de la urbanización incluida la zona de La Meseta se tiene que tener en cuenta. «El corrimiento de agua también nos va indicando cómo se comporta la naturaleza», agregó. Antes, el agua tenía otro tipo de escurrimiento y lo hacía donde están las familias a la vera de la Ruta 17, eran quienes sufrían la descarga del torrente de tormenta.

La situación más complicada ahora es para las viviendas que se anegaron y que en determinados puntos, la calle está a unos 90 centímetros más alta que las construcciones. El desafío es encontrar una solución de alcantarillado, por ejemplo, que evite el ingreso del agua a esos hogares.