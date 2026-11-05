Cipolletti transformará la calle Salto: conectará las rutas 22 y 65 con cuatro carriles, ciclovía y nuevos accesos

La transformación de la calle Salto se complementará con alumbrado y parquizado del marguen oeste. Foto: gentileza.

La calle Salto tendrá una enorme transformación integral en Cipolletti. El municipio presentó el nuevo proyecto para convertir uno de los principales accesos a la ciudad en una avenida de doble vía, con dos carriles por sentido de circulación, una ciclovía de doble mano y un espacio verde que funcionará como separación con los barrios.

La intervención conectará la Ruta Nacional 22 con la Ruta Provincial 65 y modificará también los accesos a Los Manzanares. El proyecto contempla el entubamiento del desagüe pluvial, la renovación del alumbrado y cambios en cuatro intersecciones para ordenar la circulación.

El intendente Rodrigo Buteler explicó a Diario RÍO NEGRO que la iniciativa original contemplaba únicamente la repavimentación de la calle y la incorporación de una ciclovía, pero que durante el proceso decidieron ampliar su alcance. La reformulación se vinculó con la futura doble vía de la avenida Juan Domingo Perón, que conectará la Ruta 65 con Illia.

El intendente Rodrigo Buteler y la presidenta del Concejo Deliberante, Karina Alvarez, encabezaron la presentación. Foto: Franco Urchípia.

«Era una picardía tener vía simple desde la Ruta 22 y llegar con una tremenda doble vía en la Perón», explicó durante la presentación.

Los trabajos ya están en marcha y tienen un plazo estimado de siete meses. Según anticipó Buteler el municipio espera finalizar la intervención entre mayo y junio de 2027.

Cómo será la nueva avenida Salto en Cipolletti

La presentación se realizó en el edificio municipal. Foto: Franco Urchípia.

El nuevo diseño contempla dos calzadas con dos carriles cada una, uno para cada sentido de circulación, y una ciclovía de doble mano sobre la margen oeste. También se conservará un espacio verde entre la avenida y los barrios, donde se incorporará arbolado para generar una separación y mejorar el entorno urbano.

Uno de los trabajos centrales será el entubamiento del desagüe pluvial existente en la zona. La directora de Obras de Infraestructura, Natalia Centurión, explicó que esta intervención permitirá liberar el espacio necesario para construir la nueva configuración de la avenida.

El sistema de iluminación también se ampliará. El alumbrado de la margen este ya había sido ejecutado, pero estaba diseñado para la calzada anterior. Ahora se completará la instalación sobre la margen oeste para acompañar la ampliación.

El proyecto busca modificar no solo la capacidad de circulación, sino también la relación de calle Salto con los barrios cercanos. El espacio verde permitirá mantener una separación respecto de la colectora y conservar su funcionamiento independiente.

Buteler afirmó que cuatro intersecciones tendrán modificaciones

La transformación incluye cambios en los cruces con la Ruta Provincial 65, Los Coihues, Los Jacarandas y la Ruta Nacional 22.

En la conexión con la Ruta 65 se construirá un nuevo carril de desvío sobre la margen sur. La modificación permitirá ampliar el espacio para los giros y organizar tres salidas diferenciadas, de manera que quienes continúen derecho no deban compartir carril con los vehículos que doblan.

En Los Coihues se instalará un semáforo inteligente, que será el único del tramo comprendido entre las rutas 22 y 65. También habrá restricciones de giro señalizadas en Los Coihues y Los Quebrachos y un cruce demarcado para la ciclovía.

En la intersección con Los Jacarandas se restringirán los giros a la izquierda. El esquema permitirá el ingreso a los barrios desde el norte hacia el sur y la salida desde el oeste hacia el sur. Además, se mantendrá garantizado el acceso al establecimiento Tacker.

Por último, en el cruce con la Ruta Nacional 22 se proyecta unificar la conexión entre la ruta y la calzada de calle Salto, con curvas de gran radio en ambas márgenes para mejorar la visibilidad y ordenar los movimientos vehiculares.

La conexión con la avenida Perón y Paso de los Libres

La transformación de la calle Salto forma parte de un plan de reorganización vial que busca mejorar la conectividad entre el sur y el norte de Cipolletti. Buteler señaló que la intervención se complementará con la doble vía de la avenida Perón, cuya ejecución está prevista para enero o febrero de 2027, con financiamiento provincial.

El municipio también avanza con una rotonda para conectar Illia con Perón. A ese esquema se suman los trabajos sobre Paso de los Libres, donde la Provincia ejecuta el entubamiento del desagüe y el municipio prevé avanzar con el asfalto, y la pavimentación de Estado de Israel.

Según el intendente, estas obras permitirán mejorar los recorridos hacia Los Manzanares y generar nuevas conexiones con los sectores de crecimiento urbano del norte de la ciudad.

«En un año va a ser difícil reconocer toda esa zona porque la conectividad va a ser muy distinta a lo que conocemos hoy», Rodrigo Buteler, intendente de Cipolletti.

La obra de calle Salto se ejecuta mediante la licitación pública y se financiará con presupuesto municipal. El objetivo es transformar un acceso que hasta ahora tenía una configuración de circulación simple en un corredor de mayor capacidad, con infraestructura para vehículos, ciclistas y nuevos espacios verdes.