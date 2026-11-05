Neuquén congela las bancas del Concejo Deliberante: la enmienda de Mariano Gaido irá a referéndum en 2027

El Concejo Deliberante de Neuquén aprobó la enmienda a la Carta Orgánica Municipal que congela la cantidad de bancas del cuerpo, un proyecto enviado por el intendente Mariano Gaido. La iniciativa deberá ser validada por los vecinos en un referéndum en las elecciones de 2027, una vía elegida para evitar costos adicionales.

El cambio apunta al artículo 53, que establece una escala de incremento proporcional de ediles cuando la ciudad supera los 200.000 habitantes. Según el municipio, la medida busca frenar el gasto de la política y priorizar el cuidado del dinero de los contribuyentes, en un punto que no había prosperado en 2021.

El concejal Santiago Galíndez explicó que “este proyecto insiste en aquello que el intendente Mariano Gaido había planteado mucho antes que la austeridad en los presupuestos y los recortes en la política fueran el slogan de quienes hacen campaña con una motosierra”, en una crítica al bloque libertario.

“Son acciones concretas que reducen el gasto, como cuando eliminamos las elecciones de medio término, y son acciones que se visibilizan en un presupuesto municipal que año a año aumenta el porcentaje destinado a obras y reduce el porcentaje en personal”, remarcó.

Cómo votaron los concejales la enmienda para congelar las bancas en Neuquén

La iniciativa salió adelante con el voto del bloque del MPN: Claudia Argumero, Atilio Sguazzini, Victoria Fernández, Mariana Cofré y Santiago Galíndez. También la acompañaron José Luis Artaza, Joaquín Eguía y Cintia Meriño de Fuerza Libertaria, Laura Pérez y Romina Miranda de Confluencia Neuquina, Sergio Marino de Juntos por la Vida y Denisse Stillger de Arriba Neuquén.

En contra votaron Julieta Katcoff (PTS-FIT Unidad), Federico Sánchez (FIT Unidad), Valeria Todero (Coalición Cívica-ARI) y Daniel Figueroa (Unión por la Patria-NQN). El concejal Nicolás Montero, de La Libertad Avanza, estuvo ausente en la votación.

Desde el oficialismo calificaron de escandaloso el comportamiento de la oposición. Señalaron que libertarios, kirchneristas y sectores de la izquierda, que se critican con dureza ante las cámaras, se unieron a la hora de votar para “defender el bolsillo de la política” y mantener una estructura más grande con más fondos públicos.

Según el municipio, la resistencia opositora incluyó el intento de bloquear que el congelamiento fuera validado por referéndum. Para el oficialismo, eso implicaba impedir que fueran los propios vecinos quienes decidieran sobre el tema.

Qué dijo el Colegio de Abogados sobre la representación en el Concejo Deliberante

El principal argumento opositor fue que la medida afecta la representación. El Instituto de Derecho Constitucional y Administrativo del Colegio de Abogados de Neuquén (CAyPN) analizó el proyecto y dictaminó a favor de establecer un número fijo de 20 concejales, una cifra que no pudo concretarse en 2023 por la demora en los datos del censo aplazado tras la pandemia.

Los abogados consideraron que es un límite razonable para repartir plenamente el sistema de representación sin modificar el piso del 3%. Además, explicaron que el sistema D’Hondt asegura la presencia de las minorías y que una cantidad fija no altera la proporcionalidad.

“El congelamiento constituye una decisión de organización administrativa que no vulnera el principio de representación política”, sostuvo el instituto en su dictamen.

Cuánto cuesta cada concejal en Neuquén y cuántas bancas podría tener la ciudad

El presupuesto anual de gastos corrientes del Concejo Deliberante ronda los 8.000 millones de pesos, unos US$5,1 millones al tipo de cambio oficial de venta del Banco Nación. Dividido por los 18 integrantes actuales, da un costo de unos 444 millones de pesos por año por concejal entre salarios y gastos de funcionamiento, alrededor de US$283.000 por banca.

Según el municipio, el crecimiento de la población neuquina podría llevar a la ciudad al millón de habitantes en pocos años. Con la regla vigente, eso elevaría el número de bancas a 30, con mayores costos de personal y la necesidad de modificar el edificio donde funciona el Deliberante desde hace menos de tres décadas.

Desde la Municipalidad plantearon que el congelamiento replica en el ámbito legislativo el criterio del Ejecutivo. Según indicaron, la planta municipal se mantiene en 3.500 empleados desde hace más de seis años y el pago de todo el personal representa apenas el 22% de los recursos corrientes.