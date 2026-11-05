Luz verde al proyecto para construir la Aldea Comercial en Cipolletti que tendrá un Carrefour

El centro comercial se construirá en un inmueble municipal de más de 43.000 metros cuadrados, ubicado en la intersección de las calles Leandro N. Alem y John F. Kennedy.

El proyecto para construir un supermercado Carrefour y una Aldea Comercial en Cipolletti avanzó con un paso fundamental para el inicio de la iniciativa. El Concejo Deliberante aprobó la ordenanza que declara de interés público la iniciativa privada y habilita al Ejecutivo municipal a avanzar con el procedimiento para convocar a distintos oferentes.

La propuesta contempla una inversión estimada de 37,7 millones de dólares sobre un inmueble municipal de más de 43.000 metros cuadrados, ubicado en la intersección de las calles Leandro N. Alem y John F. Kennedy. El desarrollo busca incorporar una nueva oferta comercial, gastronómica, deportiva y recreativa en ese sector de la ciudad.

La iniciativa fue aprobada con el acompañamiento del oficialismo y el voto en contra de la oposición. Foto: gentileza.

La aprobación no significa que el proyecto ya esté adjudicado. Ahora, el Ejecutivo deberá avanzar con un Concurso de Proyectos Integrales, mediante una convocatoria pública y abierta. De esta manera, otros interesados podrán presentar alternativas que serán evaluadas bajo criterios de transparencia, competencia y beneficio para la comunidad.

El Concejo Deliberante de Cipolletti declaró de interés público la construcción de la Aldea Comercial de Cipolletti

En diálogo con Diario RÍO NEGRO, la presidenta del Concejo Deliberante, Karina Alvarez, explicó que la declaración de interés público era un paso necesario, enmarcado en la Ley Provincial N°415, para habilitar la siguiente etapa del procedimiento. «Ahora queda todo en manos del Ejecutivo, de cómo va a llevar adelante el proceso que viene», señaló. La ordenanza fue aprobada por mayoría, con votos negativos de la oposición.

Alvarez precisó que el municipio deberá elaborar un pliego con las condiciones del desarrollo integral, que incluirá las características de la obra, los servicios, el mantenimiento y el cumplimiento de los espacios verdes previstos. La convocatoria será pública y podrán presentarse tanto Carrefour como otros interesados que estén en condiciones de ofrecer una propuesta integral.

«Es un gran crecimiento y nos permite proyectar la ciudad a 30 años, pensando en que los cipoleños empecemos a tener la ciudad que nos merecemos», Karina Alvarez, presidenta del Concejo Deliberante de Cipolletti.

Otro de los puntos que destacó Alvarez es que la concesión tendrá una duración de 30 años. Durante ese período, la Municipalidad conservará la titularidad del inmueble, cobrará un canon y recibirá las mejoras incorporadas al predio. «La Municipalidad no se desprende del bien y todas las mejoras que se incorporen al inmueble quedarán para la ciudad», subrayó Álvarez.

La presidenta del Deliberante también puso el foco en el impacto que podría tener el emprendimiento en la actividad económica de la zona. Mencionó la generación de empleo local, la incorporación de nuevos servicios y la valorización del sector, en un contexto en el que el Ejecutivo también proyecta obras de infraestructura y conectividad, como la ampliación de la calle Salto.

Cómo será la Aldea Comercial de Cipolletti

Render ilustrativo del proyecto de la aldea comercial que se proyecta desarrollar en Cipolletti.

El proyecto contempla la instalación de un supermercado Carrefour y más de 50 espacios comerciales y gastronómicos, además de propuestas vinculadas con servicios, deportes y entretenimiento.

Uno de los componentes previstos será la incorporación de aproximadamente 6.700 metros cuadrados de espacio verde público. La iniciativa también contempla sectores de circulación y estacionamiento para los visitantes.

En cuanto al empleo, durante el debate legislativo se mencionó que el desarrollo podría generar alrededor de 600 puestos de trabajo entre las distintas etapas. La presentación municipal, por su parte, estimó entre 270 y 390 empleos durante la construcción, a los que se sumarán los puestos permanentes vinculados con la actividad comercial.

Un punto central del esquema es que el inmueble continuará bajo posesión de la Municipalidad. Es decir, el desarrollo se realizará mediante una inversión privada, pero el terreno no será vendido y permanecerá dentro del patrimonio municipal.