El colapso de Ueno Bank en Paraguay golpea en la Argentina: suspensiones y sueldos congelados para 900 trabajadores

El colapso de la entidad financiera Ueno Bank en Paraguay provocó un impacto directo en Argentina. La crisis bancaria afectó a los 900 empleados del hub tecnológico Kaitel SRL Sucursal Argentina, una firma vinculada al grupo empresario que opera desde las oficinas ubicadas en la intersección de La Pampa y Avenida del Libertador, en la ciudad de Buenos Aires.

A través de comunicaciones internas, la compañía dispuso medidas dispares para su plantilla, según reportó Infobae. Una parte del personal recibió notificaciones de suspensión sin goce de haberes, mientras que otro grupo de trabajadores calificados como esenciales deberá continuar con sus tareas bajo la modalidad remota.

A esto, se suma que los empleados denunciaron la falta de acreditación de los salarios correspondientes al mes de octubre.

Suspensiones por «fuerza mayor» y trabajo a distancia

El primer correo electrónico remitido a los trabajadores comunica una cesantía temporal por «fuerza mayor» por el plazo de 30 días. La medida rige desde el 5 de noviembre hasta el 4 de diciembre de 2026, con fecha de retorno a las funciones para el 5 de diciembre. El mensaje justifica la decisión en el «procedimiento de resolución e intervención de Ueno Bank dispuesto por el Banco Central del Paraguay (BCP)», una situación que provocó la paralización de las actividades ante la falta de recursos financieros.

A pesar de la interrupción de las tareas y del cese del pago de los sueldos, la firma tecnológica garantizó la continuidad de la cobertura de medicina prepaga para los empleados suspendidos y sus grupos familiares.

Por otro lado, un segundo correo notificó a los trabajadores excluidos de la cesantía temporal. La empresa justificó la continuidad laboral de este grupo por necesidades operativas y administrativas inmediatas. Como parte de una reorganización transitoria, la totalidad de este personal activo deberá desarrollar sus labores desde sus domicilios particulares, para preservar los canales de comunicación habituales.

Sueldos congelados y diferencias con la sede paraguaya

La crisis financiera también impactó en las obligaciones salariales. En las comunicaciones internas, Kaitel reconoció dificultades para afrontar los pagos y aseguró realizar todas las gestiones para abonar los sueldos de octubre a la mayor brevedad posible. Los trabajadores afectados confirmaron al medio ya citado que la ausencia de depósitos tanto en sus cuentas bancarias locales en pesos como en la plataforma Deel, el sistema utilizado para liquidar ingresos adicionales.

El escenario difiere de la situación reportada en la sede central. Kaitel opera en Buenos Aires como parte de ITTI, la compañía proveedora de servicios tecnológicos para unas 40 firmas del holding de Ueno Bank en Paraguay. Los empleados radicados en el país vecino recibieron sus haberes a tiempo, aunque el dinero permaneció disponible solo por tres horas antes del bloqueo de las cuentas asociado a la intervención dispuesta por las autoridades financieras.