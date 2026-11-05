Viedma tendrá asueto municipal este viernes: ¿desde qué hora y qué servicios podrían verse afectados?

La Municipalidad de Viedma dispuso asueto administrativo para este viernes 6 de noviembre desde las 12, por la celebración del Día del Empleado Municipal.

La medida decretada por el intendente Marcos Castro alcanza a los trabajadores de la administración local, mientras que el personal indispensable para la atención de los servicios de urgencia deberán continuar operativos.

Las actividades se retomarán el lunes

Ante los festejos por el Día del Empleado Municipal, con fecha el 8 de noviembre, Viedma anuncio el traslado del asueto administrativo para este viernes, con el objetivo de brindar un «ámbito de camaradería» entre quienes trabajan en los distintos sectores.

En este sentido, el decreto municipal 972/2026 reconoce el receso con goce de sueldo para todo el personal, exceptuando a quienes cumplen funciones indispensables para la atención de urgencias, tal como lo establece el artículo 120 de la Ordenanza 2329.

Además, desde el Municipio invitaron a que organismos como el Concejo Deliberante y el Tribunal de Cuentas Municipal adhieran a la medida dispuesta en la capital de Río Negro a partir del mediodía, retomando las actividades el lunes.