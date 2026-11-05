Fito Páez y una donación récord de libros que llegó a un pueblo de Neuquén

La Biblioteca Popular de Moquehue, en el departamento Aluminé, recibió una donación de más de 1.100 libros aportados por 30 editoriales, una iniciativa impulsada por el músico rosarino Fito Páez durante la inauguración de la 50.ª Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, en abril de este año. Con los ejemplares recibidos, la institución podría distribuir alrededor de dos libros por habitante.

El anuncio se realizó el jueves 23 de abril, durante la apertura de la Feria del Libro, cuando Páez estuvo a cargo de la presentación musical. Entonces, pidió organizar una gran donación de ejemplares para una biblioteca popular. La convocatoria fue coordinada por la Fundación El Libro junto con las editoriales expositoras y superó ampliamente el objetivo inicial.

La donación de Fito Páez llegó a Moquehue después de varios meses de espera

Los más de 1.100 ejemplares fueron destinados a Moquehue, la pequeña localidad cordillerana de Neuquén.

Desde Fundación El Libro destacaron que el envío de la donación requirió varios meses de trabajo ya que las condiciones climáticas de la zona complicaron el traslado por las tormentas de nieve e inundaciones que bloquearon los accesos.

Finalmente, meses más tarde y pese a las dificultades, los libros llegaron a la Biblioteca Popular, que podrá incorporarlos a su colección y acercarlos a los vecinos.

Una iniciativa para acercar libros a las bibliotecas populares de Argentina

La convocatoria fue organizada por la Fundación El Libro, una entidad civil sin fines de lucro integrada por distintas organizaciones vinculadas con la industria editorial, las librerías y el sector gráfico.

Entre sus objetivos se encuentran incentivar los hábitos de lectura, promover la actividad editorial y fomentar el desarrollo de propuestas culturales.

La feria del Libro de Buenos Aires se festejó en abril y mayo pasado.

La donación también se vinculó con la 50.ª Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, que abrió sus puertas el 23 de abril en el predio de La Rural y se extendió hasta el 11 de mayo. En esta edición aniversario, Perú participó por primera vez como país invitado de honor.