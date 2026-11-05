Con 12 votos, el Deliberante aprobó la enmienda de la Carta Orgánica de Neuqúen

Los bloques unipersonales del PRO y Comunidad le dieron al oficialismo los votos que necesitaba el oficialismo gaidista para aprobar el tope al número de bancas que tendrá el Deliberante después de la próxima elección. La convocatoria a los comicios 2027 incluirá el llamado a un referéndum por el Si o por el No al congelamiento de representantes en el Concejo.

Será la segunda enmienda, una en cada mandato, que impulsa el intendente Mariano Gaido. En la primera gestión, introdujo cambios como la reducción de los mandatos del Defensor del Pueblo y otros órganos de control, la elección del presidente del Concejo Deliberante a cargo del Ejecutivo municipal y eliminó la renovación legislativa cada dos años: el Concejo se renueva desde el 2023 en su totalidad con cada elección de intendente.

A partir de que consiguió dos tercios de los votos en la sesión de hoy, Gaido podrá convocar a un referéndum a partir de la semana que viene, cuando promulgue la ordenanza que se votó minutos después de las 15 en la sesión. El proyecto ingresó en una sesión especial y estuvo en comisión hasta que logró las adhesiones

Desde que presentó la iniciativa en Conferencia de prensa, se conocían los 10 votos a favor por parte el MPN, el bloque Fuerza Libertaria, Confluencia Neuquina y Unidos por la Vida. En la sesión de hoy, aunque con críticas, le dieron los votos la concejal Denisse Stillger (PRO) y la concejal Laura Pérez (Comunidad).

El debate se extendió por más de dos horas. De 18 concejales, faltó el edil de LLA, Nicolás Montero y la concejala de Pluralistas, Karina Rojo, que está de licencia porque participa de una de las listas por las autoridades del Consejo de la Magistratura.

Los otros partidos aprobaron la primera parte del despacho en el que se pidió al intendente Mariano Gaido que llame a elecciones de concejales por 20 bancas, de acuerdo a lo que fija la Carta Orgánica. Pero no coincidieron en que ese número sea el techo de la representación del cuerpo.