Quedó montada en la avenida Argentina la mega estructura del pinito de Navidad en Neuquén

Algunas luces sobre el árbol se encendieron un rato para probar el sistema el viernes por la noche y fue suficiente para que los vecinos que salían del cine teatro o caminaban por la avenida Argentina se agolparan con sus teléfonos a sacar fotos y selfies en torno a la mega estructura del árbol de Navidad que instaló la municipalidad de Neuquén. Será uno de los aspectos centrales del programa turístico y económico de la capital navideña, que programó la comuna durante todo diciembre.

La instalación comenzó el viernes por la noche. Después de las 21 se llevó a cabo un corte momentáneo de la avenida Argentina, a la altura del monumento a San Martín, para que la grúa y una cuadrilla especializada pudiera montar la estructura de un cono de 18 metros de alto, que en el extremo hacia el cielo tiene una estrella de dos metros.

Luego se realizaron las tareas eléctricas y las pruebas de iluminación, que atrajo al publico del microcentro hacia Avenida Argentina y Ministro González. Una vez presentado en forma vertical, se mostró el árbol de Navidad de 20 metros de altura, con un diámetro de 8,60 metros y sus riendas y contrapesos para soportar las eventuales ráfagas de viento y otras inclemencias del tiempo.

«Además del árbol, está prevista una sorpresa, que se complementa el día 13» dijo en tono enigmático la jefa de Gabinete de la ciudad, María Pasqualini. Este fin de semana se ultimaron los detalles para presentar el árbol que se inaugurará el lunes a las 21 y que, entre otras actividades previstas, será el marco para un pesebre viviente el 21 de diciembre con espectáculo aéreo de Elevé, Navidad en Familia.

La inauguración con cientos de voces alrededor del árbol navideño

Para la inauguración el 8 de diciembre, a las 21, se organizó con las presentaciones corales que traerá a la avenida Argentina más de un centenar de coreutas para celebrar el adviento de Navidad.

La apertura estará a cargo del coro «Arco Iris», con unas 50 voces dirigidas por Pablo Arroyo, el programa prevé la continuidad con el del Coro de Cámara «Por Muchos Años» dirigida por Damián Cazeneuve y el cierre de «Gospel Patagónico», un agrupamiento de 75 voces que cumple 10 años de trayectoria y que dirigidos por Alberto Matamala y la producción de Marcela Vega, tendrán su celebración con el público de Neuquén en la avenida Argentina.

El pinito de Navidad tiene 18 metros y la estrella otros 2 (foto Florencia Salto)

Para cuándo se aconsejan las selfies

Durante los fines de semana, el árbol de Navidad de 20 metros se iluminará en la avenida Argentina al 300, como parte del espectáculo del programa «capital Navideña». El encendido del árbol de Navidad será durante dos semanas seguidas, todos los viernes, sábados y domingos a partir de las 21.

El 13 y 14 de diciembre, el Parque Jaime de Nevares será sede de una edición especial de Neuquén Emprende, que reúne a un centenar de emprendedoras y emprendedores de la ciudad con su producción pyme, al igual que el evento Confluencia de Sabores, con una variada oferta de comidas rápidas, de degustaciones gourmet, preparaciones de bebidas y cervezas artesanales a partir delas 12, en stands y carritos de food trucks.

El complemento artístico de las dos jornadas será con la presentación de la Misa Criolla y del concierto de la Orquesta Sinfónica de Neuquén.

El programa municipal «Capital Navideña»

A partir del encendido del árbol de Navidad se iniciará la competencia y campaña «capital navideña», que tendrá a los comerciantes en competencia por la mejor vidriera presentada con motivos de las fiestas de fin de año.

En el caso de los Restaurantes, se premiará la originalidad de platos especiales en la oferta a los turistas que llegarán en diciembre a diferentes eventos organizados para los próximos días, como la «corrida navideña»; mientras que en los sectores barriales, se premiarán las calles ornamentadas como paseos de Navidad.

La cooperativa eléctrica de la ciudad acompañará el programa municipal con paneles solares para las vidrieras ganadoras de la competencia.

