En fotos: así empezó hoy el Festival Yo Como, con lo mejor de la gastronomía regional

A las 12 en punto se abrieron las puertas de este evento organizado por Diario Río Negro, en la bodega Humberto Canale, en Roca. Este encuentro continúa mañana domingo, también desde el mediodía hasta la medianoche.

Los cocineros y cocineras de los foodtrucks, impecables, listos con sus fuegos y hornallas; los puestos de bebidas y bartenders atendiendo a los apurados por el calor; el área de dulces, preparando exquisiteces para emocionar a los amantes de los dulces.

La fiesta empezó. Pasen y vean, la mesa está servida. ¡Salud!

¡Envidiable lo suyo, señora! Una hermosa copa, llena hasta la mitad, a la sombra, entre viñedos y foodtrucks con ofertas gourmet.

Los «fierreros» tienen para entretenerse ni bien entran al predio del festival, donde joyas de colección maravillan.

Hernán Di Giácomo, bartender, explicando los tragos y cócteles que va a preparar este finde de festival.

El servicio gratuito de trasporte desde Neuquén, Cipolletti y Roca a la bodega Canale lo realiza la empresa de transporte Campana Dos.

Fotos: Juan Thomes