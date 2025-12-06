En fotos: así empezó hoy el Festival Yo Como, con lo mejor de la gastronomía regional
Primeras imágenes del evento gastronómico, este sábado al mediodía.
A las 12 en punto se abrieron las puertas de este evento organizado por Diario Río Negro, en la bodega Humberto Canale, en Roca. Este encuentro continúa mañana domingo, también desde el mediodía hasta la medianoche.
Los cocineros y cocineras de los foodtrucks, impecables, listos con sus fuegos y hornallas; los puestos de bebidas y bartenders atendiendo a los apurados por el calor; el área de dulces, preparando exquisiteces para emocionar a los amantes de los dulces.
La fiesta empezó. Pasen y vean, la mesa está servida. ¡Salud!
Fotos: Juan Thomes
