Neuquén lanzó “Capital Navideña” y CALF se sumó con premios y propuestas para barrios y comercios

La ciudad de Neuquén presentó oficialmente “Neuquén Capital Navideña”, la nueva iniciativa municipal para embellecer la ciudad y ofrecer una amplia agenda de actividades durante diciembre. La cooperativa eléctrica CALF confirmó su participación y anunció importantes aportes para potenciar la propuesta, que busca fortalecer el comercio local y posicionar a la capital neuquina como un nuevo destino festivo.

El lanzamiento se realizó este jueves 4 de diciembre y contó con la presencia del intendente Mariano Gaido y del presidente de CALF, Marcelo Severini, además de representantes del sector turístico, comercial y cultural.

Una ciudad decorada y con actividades durante todo diciembre

El proyecto contempla decoración navideña en distintos puntos de la ciudad, eventos especiales, sorteos en barrios y comercios, ferias temáticas y espectáculos culturales que se desarrollarán durante todo el mes.

“Capital Navideña es una gran apuesta, un gran esfuerzo en equipo que desarrollamos para potenciar el turismo y el comercio local, y que Neuquén se consolide como un destino elegido en estas fechas tan especiales”, destacó Gaido durante la presentación.

CALF embellecerá espacios y premiará a barrios y comercios

Severini anunció que CALF será responsable de intervenir la ciudad con ornamentación navideña y que implementará concursos para incentivar la participación comunitaria.

Barrios: se premiarán aquellos que decoren sus calles con la temática navideña.

Comercios: competirán por la mejor vidriera navideña.

Como incentivo principal, CALF otorgará al comercio ganador un kit de paneles solares gratuito, una medida que busca fomentar la eficiencia energética y acompañar al sector local.

El titular de la cooperativa también planteó que la propuesta podría comenzar a desarrollarse más temprano el próximo año:

“Queremos que este sea el puntapié inicial para que el año que viene podamos iniciar este proceso festivo antes, idealmente desde los primeros días de noviembre.”

Antes de finalizar, Severini anunció que CALF aportará las camisetas para los participantes de una corrida navideña y destacó la importancia de fortalecer el turismo:

“Tenemos una base sólida que son los recursos hidrocarburíferos, pero también debemos seguir apostando a esa gran industria que es el turismo.”

Agenda de actividades: luces, ferias y música

El calendario navideño comenzará este 8 de diciembre a las 21 con el encendido oficial del arbolito en el Monumento a San Martín, acompañado por la presentación de tres grupos corales.

El 13 y 14 de diciembre, el Parque Jaime de Nevares será sede de una edición especial de Neuquén Emprende y Confluencia de Sabores, donde el público podrá disfrutar: