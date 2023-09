¿Quieren precarizar la actividad pesquera en San Antonio Oeste?

“No queremos que se acepte la idea que quieren imponer las empresas de armar cooperativas, disolviendo el vínculo contractual con los trabajadores y retomándolo a través de ese sistema, que busca precarizar nuestro trabajo. Se lo pedimos al intendente Adrián Casadei (JSRN) y volveremos a plantearlo las veces que sean necesarias ante las autoridades provinciales”.

Con estas palabras el delegado gremial del sindicato de trabajadores de industrias de la alimentación (Stía) que representa a los ex obreros de la planta pesquera Perla del Este, Marcos Gutiérrez, se refirió a la crítica situación que atraviesan los trabajadores de la actividad.

Ocurre que en San Antonio Oeste sólo quedó activa una planta pesquera, que trabaja con una cooperativa que se conformó tras el cierre, años atrás, de una histórica firma.

Pero tanto Perla del Este como Río Salado, que daban trabajo a 75 y 140 personas, respectivamente, cerraron sus puertas, y los empresarios de ambas se mostraron afines a darle continuidad a sus proyectos bajo un régimen diferente, similar al vigente en Mar del Plata, la ciudad de la costa bonaerense, dónde las cooperativas de empleados son moneda corriente, aunque en su mayoría encubren una modalidad de contratación que enmascara una forma de evitar que el personal figure en relación de dependencia.

“Queremos frenar eso, pero la situación es crítica. Hoy hay 250 personas en la calle por lo que pasó con las pesqueras, y los empresarios saben eso y juegan con la necesidad de la gente. Esperemos que los compañeros resistan sin dejarse engañar por algo que podría ser muy negativo para la actividad” manifestó Gutiérrez.

Lo cierto es que la situación es angustiosa. Los empleados de Perla Del Este el lunes último terminaron de cobrar sus indemnizaciones, pero sólo por montos que representan un 60% de lo que les hubiera correspondido.

Los de Río Salado, por su parte, están en plena incertidumbre. La firma despidió a 44 personas, a las que les ofreció cobrar el monto indemnizatorio total, pero desdoblado en cuotas. Al grueso del personal, sin embargo, no lo despidieron. Este grupo hace más de dos meses que no cobra sus salarios, mientras que la planta no funciona. Aunque al no estar formalmente desafectados tampoco pueden acceder al fondo de desempleo.

“Están jugando al desgaste, para hacer lo mismo que hicieron con nosotros en Perla del Este. Te agarran desesperado y sin plata y te dicen ‘¿vas a esperar a cobrar la indemnización total mediante un juicio o querés negociar por menos, pero ahora?’ Y terminás aceptando porque no te queda otra. Se aprovechan de tu necesidad” afirmó Gutiérrez.

El delegado de trabajo local Facundo Lasalle también se refirió al tema, confirmando que desde su cartera homologaron los acuerdos firmados por Perla del Este, pero por montos menores a los que hubieran correspondido.

“Los trabajadores de esa firma optaron por aceptar ese trato, que terminaron cerrando entre el abogado del Stia y el que representó al empresario Carlos Matas, que es el titular de la planta. Habrán analizado la situación, pero nosotros sólo homologamos lo convenido. No es lo ideal, porque además la empresa está cerrada, es una fuente de trabajo menos. Pero por lo menos abonó” manifestó el funcionario.

Ahora la situación de Río Salado es la que preocupa. “Ellos tienen la actividad paralizada. Sólo están trabajando los administrativos y los serenos. El resto del personal (salvo los 44 despedidos) están con quincenas caídas. Les adeudan la segunda quincena de julio y las de agosto. A través del ministerio de producción se les gestionó un aporte de $40.000, pero sólo fue una ayuda. La gente quiere trabajar, y volver a tener sus sueldos. Pero la planta sigue parada” detalló Lasalle.

Mientras tanto, el titular de esa firma se manifestó interesado en volver a abrir sus puertas con el personal nucleado en cooperativas.

“Nosotros, desde la cartera, buscamos que la gente esté en relación de dependencia, y que la relación laboral continúe. Lo de las cooperativas es una intención del empresario, pero sin la venia de los trabajadores no se podrá dar, bajo ningún punto de vista” aseguró el delegado.

La subsecretaria de Pesca de Río Negro, Jéssica Ressler, ya se había manifestado en ese sentido. “La precarización de las fuentes laborales no es el camino que el estado provincial pretende. Vamos a sostener el empleo genuino” mencionó tiempo atrás, en Río Negro radio.

“No es lo que queremos para Río Negro. En Mar del Plata, desde el punto de vista productivo, hay un gran número de cooperativas conformadas, algunas de ellas de manera ilegal o precaria, y eso genera una competencia desleal para con las restantes provincias, que tienen otro mecanismo de trabajo. Pero aseguramos que ésa no es una opción para nosotros, y continuaremos con negociaciones para afrontar lo que está ocurriendo” dijo Ressler.

Por otra parte la falta de recurso pesquero (producto de la sobreexplotación) ensombrece aún más el panorama.

“No hay pescado en el Golfo San Matías. Y eso impide pensar en alternativas que nos permitan hacer algo. Las indemnizaciones ya casi las tenemos comprometidas, porque pagamos deudas. Pero opciones cómo que, por ejemplo, nos permitan trabajar con un barco y procesar capturas en la terminal pesquera municipal, para salir a vender, no serán posibles mientras no haya materia prima” relató Gutiérrez, con pesar.

Un evento solidario para recaudar fondos

La comunidad de San Antonio está conmovida por la angustiosa situación que están atravesando los trabajadores de la empresa pesquera Río Salado. Debido a esto la junta vecinal del barrio Ceferino organizó una mateada solidaria, que será el domingo a partir de las 14.30, en el salón de usos múltiples del sector.

La idea inicial fue de una comerciante de la localidad, Verónica Reynoso, que rápidamente obtuvo el aval de la junta. Durante el evento actuarán cerca de 20 artistas locales, y para participar habrá que llevar un alimento no perecedero.

Además los trabajadores de la pesquera o sus allegados podrán tener un stand en el lugar, para vender artículos comestibles o de cualquier tipo, y recaudar dinero entre los que asistan.