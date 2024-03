Quitan cartelería no autorizada en el ingreso al puente carretero Cipolletti – Neuquén: multarán a los infractores

Quitan cartelería no autorizada en el ingreso al puente carretero Cipolletti - Neuquén. Foto: Florencia Salto

Semanas atras, el gobierno municipal de Cipolletti realizó un relevamiento de cartelería en espacios públicos y detectó una gran cantidad de publicidad que no está habilitada. Este miércoles, en marco a un «reordenamiento del espacio público», la municipalidad comenzó a retirar y fajar la cartelería publicitaria no autorizada. Los trabajos se realizaron en el tramo entre Ruta 22 y el expeaje.

El titular del área de Comercio Municipal, Diego Zúñiga explicó que está mañana «se procedió al retiro de cartelería no autorizada, durante la jornada de hoy se extrajeron dos carteles de publicidad no autorizados y se fajaron los demás, lo que implica que no están autorizados para ser utilizados».

Según explicaron, el municipio identificó en total 32 carteles de publicidad no autorizados en el pequeño tramo entre Ruta 22 y el expeaje. Los trabajos de desmantelamiento los está desarrollando la Secretaría de Fiscalización en conjunto con Servicios Públicos, con el objetivo de limpiar, despejar y embellecer los accesos a la ciudad.

El gobierno local publicó un edicto este jueves 15 de febrero que habilita la intimación a «todo propietario de cartelería irregular». La disposición hace especial énfasis en los ubicados sobre «las rutas nacionales, provinciales, o vías del ferrocarril».

«La gran cantidad de carteles publicitarios irregulares en los accesos a la ciudad, contamina visualmente, no pagan impuestos y no tienen habilitación municipal, por ello se dio inicio a este proceso de notificación y retiro», dijo Rodrigo Buteler, intendente de Cipolletti.

La cartelería infractora es toda aquella que no cumple con las ordenanzas municipales, ni con la legislación nacional y que no tiene supervisión en cuanto a estructura de cartel o no han presentado el seguro de cobertura correspondiente y se encuentran en condiciones de conservación muy deterioradas.

Además, desde el municipio aseguraron que aplicarán multas a los infractores, luego de que no retiran su cartelería en una primera instancia.