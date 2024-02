Cipolletti hará quitar cartelería no autorizada: cuánto tiempo tienen los infractores antes de ser multados. Foto: Municipalidad Cipolletti

El gobierno municipal de Cipolletti realizó un relevamiento de cartelería en espacios públicos y detectó una gran cantidad de publicidad que no está habilitada. Por esta razón comenzó a intimar a los propietarios para que los retiren a riesgo de pagar importantes multas.

El propio intendente, Rodrigo Buteler, fue quien informó de manera pública esta acción y detalló: «Relevamos una gran cantidad de carteles publicitarios, irregulares, en los accesos de la ciudad, que contaminan, no pagan impuestos y no están habilitados por el municipio».

El jefe comunal describió que el relevamiento da cuenta de varios carteles que tienen caudado el permiso para estar instalados en el ejido de la ciudad.

El gobierno local publicó un edicto este jueves 15 de febrero que habilita la intimación a «todo propietario de cartelería irregular». La disposición hace especial énfasis en los ubicados sobre «las rutas nacionales, provinciales, o vías del ferrocarril».

La quita de todo cartel infractor deberá realizarse por sus propios medios (sin acción del municipio) en el plazo perentorio de 30 días corridos. El edicto aclara que es «bajo apercibimiento de realizar el retiro por parte de la Municipalidad de Cipolletti con costos a cargo de los propietarios y la multa correspondiente.”

La cartelería infractora es toda aquella que no cumple con las ordenanzas municipales, ni con la legislación nacional y que no tiene supervisión en cuanto a estructura de cartel o no han presentado el seguro de cobertura correspondiente y se encuentran en condiciones de conservación muy deterioradas.