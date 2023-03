Rechazo de vecinos a la propuesta de Gennuso por el basural de Bariloche

Los vecinos que viven cerca del vertedero de residuos domiciliarios de Bariloche y que comenzaron a movilizarse hace más de un año para reclamar su cierre, aseguraron que la construcción de una nueva “celda” dentro del complejo, como lo impulsa el intendente Gustavo Gennuso, “es una burla” y no responde a las demandas. Hoy reclamaron en la apertura de sesiones.

Insistieron en señalar que el único camino posible es la mudanza del basural a otro emplazamiento, de carácter regional, y que no ven “voluntad política” en el municipio y tampoco en la provincia para agilizar ese proyecto.

Daniela Zurita, del barrio El Frutillar, dijo hoy que hace poco se aprobó una ordenanza “con el compromiso de todos los bloques”, incluido los concejales que responden a Gennuso, para fijar un plazo de cierre para el vertedero que vence el 4 de diciembre. Pero la celda nueva, en el mismo predio, es “mantener el problema por otros cinco años”, aseguró.

Zurita se presentó esta mañana junto a un grupo de mujeres en la biblioteca Sarmiento, donde el intendente expuso su discurso anual ante el Concejo Deliberante. Aseguró que ellas, sus familias y sus vecinos no pueden esperar más. “No nos interesan sus tiempos, no podemos ni abrir la ventana”, dijo la mujer en referencia al humo y los olores que despide el repositorio.

Otra vecina del barrio Valle Azul, Cecilia Acosta, también subrayó que no los mueven intereses partidarios y se sienten defraudados por los políticos. “Se comprometieron a algo y no lo cumplen”, refirió.

El intendente Gustavo gennuso mencionó el tema del basural en su último discurso de apertura de sesiones. Foto: Marcelo Martinez

También dijo que no ven en Bariloche una iniciativa clara para aplicar, por ejemplo, la misma solución que en San Martín de los Andes, donde la basura es compactada y trasladada a un sitio de disposición final ubicado en Alicurá, a unos 100 kilómetros.

Zurita dijo que el vertedero actual “está colapsado, lo dicen los mismos funcionarios del municipio, y es ya un problema de salud pública. Pero el intendente no parece tomar nota. La realidad no es la que él dice”. Aseguró que son unos 20 mil los habitantes de los barrios directamente afectados y “hay niños y adultos mayores con problemas respiratorios”, que necesitan solución inmediata.

Sañaló que el municipio debería determinar ya mismo “otro sitio de disposición final”, con un sistema integral de tratamiento que incluya “planta de separación, el personal en blanco y con todos los elementos”.

La recuperación y el reciclado hoy es una tarea asumida por una asociación desvinculada del municipio. Otras tareas están a cargo de empleados de planta, que según las mujeres, “son culpados de la situación”, los acusan de no avisar a Defensa Civil de los incendios “y hay varios que están sumariados”.

Zurita recordó que el de Bariloche está catalogado como uno de los 50 basurales más contaminantes del mundo y que no solo hay una ordenanza sino una ley provincial que prohíbe ese tipo de complejos en áreas urbanas.