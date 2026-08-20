«Red de Empleo Capital»: cómo funciona la nueva plataforma laboral de Neuquén

La municipalidad de Neuquén presentó este jueves “Red de Empleo Capital”, una plataforma gratuita destinada a conectar a personas que buscan trabajo con empresas que necesitan sumar personal.

La iniciativa apunta a acompañar el crecimiento del nuevo Parque Industrial Capital, donde se proyecta una demanda de 20.000 perfiles laborales.

Capacitaciones, búsquedas laborales y un registro de oficios

La nueva plataforma combinará ofertas de capacitación, búsquedas laborales y un registro de trabajadores de distintos oficios.

«Una red de empleo que tiene ya cargados 20.000 CV, que no solo son ciudadanos neuquinos y neuquinas, sino también de otras ciudades y de otras provincias que vienen en busca de esa oportunidad», precisó María Pasqualini, Jefa de Gabinete.

Pasqualini contó que la platarformá surgió de una actualización del sitio anterior «Impulsa» y aclaró que «los perfiles ya fueron migrados y se encuentran dentro de la Red de Empleo”.

La nueva plataforma incorporó un espacio para buscar trabajadores de oficios matriculados como gasistas, electricistas y plomeros. También sumó un apartado dedicado a las capacitaciones municipales.

«Tenemos un botón de capacitaciones, con todos los talleres, que es fundamental para todas las personas que hoy no cuentan con la cualificación que necesitan para determinados trabajos«, precisó Clara Beverini, subsecretaria de Empleo.

Y agregó «nosotros desde la municipalidad lo que hacemos es una intermediación gratuita, es decir, acercar oportunidades entre quienes están buscando ese talento y ese talento que hoy está necesitando empleo«.

Para acceder a la plataforma, los usuarios deben ingresar al sitio oficial de la municipalidad y seleccionar el botón “Red de Empleo Capital”. «Si quisieran postularse, deben registrarse y cargar su currículum para poder aplicar a un perfil«, detalló Beverini.

Anticiparse a las necesidades laborales del PIC

«Esta Red de Empleo va a tener un rol muy significativo con el Parque Industrial de la ciudad, que va a necesitar 20.000 perfiles», explicó Pasqualini.

La funcionaria indicó que hay 547 empresas inscriptas para el Parque Industrial Capital y que el municipio buscará anticiparse a sus necesidades mediante capacitaciones específicas.

En esa línea, contó «vamos a trabajar con los trayectos formativos para que ya esos 20.000 perfiles estén listos al momento de la incorporaración. Una de las condiciones que tienen es que esas incorporaciones laborales tienen que salir del portal de Empleo Capital».