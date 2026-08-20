Fecha confirmada para la Expo «Empleo Joven» en Neuquén: dos días para acercarse al mundo laboral, mirá

La feria se realizará el 30 de septiembre y el 1 de octubre, de 10 a 17. Foto: Emiliano Ortiz

La municipalidad de Neuquén anunció este jueves la quinta edición de la «Expo Empleo Joven», una propuesta que busca acercar a jóvenes al mundo laboral y generar un espacio de encuentro directo con empresas y organizaciones.

La feria se realizará el 30 de septiembre y el 1 de octubre, de 10 a 17 en la sala Rainbow del Casino Magic, con stands de distintas empresas e instituciones y charlas vinculadas al empleo, la formación y el mercado de trabajo.

Herramientas para mejorar las posibilidades de inserción laboral

«El año pasado superó ampliamente las expectativas que teníamos, vinieron más de 10.000 jóvenes y adultos también porque es una feria abierta a todo público«, contó Clara Beverini, subsecretaria de Empleo.

Anticipó que ya están confirmados los stands que participarán y las charlas que se van a brindar: «es un espacio de formación y de intercambio, de conocimiento entre los consultores».

Desde el Casino Magic, la gerente de Capital Humano, Karina Rug, resaltó el rol de la feria como puente entre los jóvenes y el mundo laboral.

“Neuquén es una ciudad que está en crecimiento. Hoy los jóvenes necesitan capacitarse y después tratar de ver cómo llegan al mercado y creo que la Feria de Empleo sirve para esto”, sostuvo.

Por su parte, el subsecretario de Capacitación, Ignacio Manzur, destacó que la propuesta busca otorgar a los jóvenes herramientas concretas para mejorar sus posibilidades de inserción laboral.

«Que puedan mejorar su currículum vitae, tengan una simulación de entrevista de trabajo, se relacionen con todas las empresas, vean lo que los diferentes sectores de las industrias están necesitando, es importante para que puedan conseguir un empleo«, remarcó.

Expo Empleo Neuquén: las charlas que se darán

Beverini adelantó algunas empresas, instituciones y expositores que brindarán charlas en el evento:

Patagonia Resources: «Taller de proceso de búsqueda y selección».

Pecom: «Empleabilidad 4.0».

IFES: «Emprender en la era de la IA».

Casino Magic: «Lo que nadie cuenta de una entrevista laboral»

Martín Lavaccara: «Reconversión Laboral».

La funcionaria precisó que la grilla completa con los expositores «va a estar publicada a partir de la semana que viene».