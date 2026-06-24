Retiraron toneladas de residuos de un edificio abandonado en Neuquén: «No tenía un solo rincón libre de basura»

La Municipalidad de Neuquén desplegó un operativo nocturno para retirar toneladas de residuos acumulados en el edificio de Sargento Cabral 650, la construcción que había sido desalojada tras una ocupación.

El trabajo comenzó alrededor de las 20 del martes y se extendió durante seis horas. Participaron 63 trabajadores municipales, además de maquinaria especializada para remover grandes volúmenes de basura.

Cinco pisos colmados de residuos y tareas que todavía continúan

Según informaron desde el municipio, la acumulación alcanzaba los departamentos, pasillos, patios internos y espacios exteriores. En algunos sectores los residuos cubrían completamente los pisos, lo que dificultó el acceso y las tareas de limpieza.

Las cuadrillas lograron retirar una importante cantidad de residuos domiciliarios, ropa y objetos en desuso. Sin embargo, los trabajos no finalizaron y continuarán durante los próximos días debido a la magnitud del operativo.

El subsecretario de Limpieza Urbana, Cristian Haspert, indicó: «El terreno, de aproximadamente 20 metros por 30 de fondo, no tenía un solo rincón libre de basura. Las condiciones sanitarias eran alarmantes».

El funcionario indicó además que el edificio cuenta con cinco pisos y que en todos encontraron una acumulación masiva de residuos. También mencionó la presencia de gran cantidad de palomas y recipientes con desechos en distintos departamentos.

Qué sectores ya fueron limpiados y cuáles faltan intervenir

De acuerdo con el detalle oficial, los equipos completaron la limpieza de los pisos uno y dos, además de una parte del tercero. Todavía restan intervenir los dos niveles superiores y la terraza, donde persisten acumulaciones de basura y fuertes olores.

Haspert explicó que el operativo se realizó inicialmente en horario nocturno para evitar afectar el tránsito sobre calle Sargento Cabral, una de las arterias con mayor circulación de la zona.

“Estuvimos acompañados por personal de la Comisaría 1ª y de Bomberos. En este lugar ya habíamos trabajado en operativos de limpieza por acumulación de residuos que invadía la vía pública y la vereda, que es el límite de intervención municipal y finalmente anoche pudimos ingresar”, contó el funcionario.

Por otro lado destacó el acompañamiento de los vecinos y aseguró: “Estaban felices y celebraron la intervención municipal, el edificio representaba un foco de infección para toda la zona”.