Tras 25 años, más de 200 familias del sector La Familia de Neuquén tienen los servicios esenciales

El gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, y el intendente de la capital, Mariano Gaido, inauguraron las obras de servicios en el sector conocido como La Familia del barrio Belgrano.

Luego de 25 años sin los servicios esenciales, más de 200 familias contarán con los suministros de agua potable, cloacas, red de gas y asfalto. Los trabajos requirieron una inversión de $4.300 millones.

Servicios para La Familia: una obra realizada en conjunto

«Es un orgullo para el país y para la ciudad Neuquen inaugurar esta obra y agradecerle al gobernador y a todo el equipo y al instituto, en 10 meses se hicieron estas obras«, sostuvo Gaido.

La ministra de Infraestructura, Tanya Bertoldi, contó que los trabajos «iban a tener un financiamiento del gobierno nacional que no se se pudo concluir. Luego un financiamiento del Banco Mundial que tampoco se pudo concluir«.

Y detalló: «por decisión del gobernador y en coordinación con el intendente, el IMUH y el Ministerio de Infraestructura pudimos avanzarla con fondos propios, 100% de recursos de los neuquinos«.

Foto: Matías Subat

El trabajo implicó la articulación de la Unidad Provincial de Enlace y Ejecución de Proyectos con Financiamiento Externo (UPEFE) del Ministerio de Infraestructura, que aportó los fondos, y el Instituto Municipal de Urbanismo y Hábitat (IMUH), que se encargó de la ejecución y supervisión de las obras.

Por su parte, el gobernador explicó: «Había trabas más que nada administrativas y de gestión, pero trabajar en equipo nos aportó la solución para poder lograr este tan anhelado trabajo en este sector del barrio Belgrano».

Aseguró que «a partir de la monetización de Vaca Muerta se vuelcan en obras que verdaderamente llegan a la gente» y agregó que «forma parte de la eliminación de las injusticias que vivíamos en Neuquen«.

La presidenta de la comisión vecinal del barrio Belgrano, Carina Leiva, afirmó que «los vecinos están contentos de poder tener asfalto, porque cuando llovía era una locura«.