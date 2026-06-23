Crecimiento comercial en Neuquén: más de 600 negocios se inauguraron este semestre

La ciudad de Neuquén alcanzó el récord de apertura de comercios, con más de 600 negocios inaugurados en los primeros seis meses de este año.

La municipalidad atribuyó esta situación a las políticas públicas orientadas a la reducción impositiva y la simplificación de trámites para distintos sectores comerciales.

“Se abren cuatro comercios por día hábil en la ciudad de Neuquén «, afirmó Gastón Contardi, coordinador de Gestión Económica. Y detalló que, en lo que va del año, se cerraron 77 comercios.

«Es decir, 0,5 comercios se cierran por día, se abren cuatro y se cierran menos de uno por día«, resaltó. Y aseguró «esto es inédito en Neuquén y no es una estimación, sino que son los datos concretos de las altas y las bajas«.

Récord comercial en Neuquén: las políticas implementadas

Además de la eliminación de 52 tasas municipales, entre las medidas impulsadas se encuentran:

Plan Habilita Gratis: otorga 12 meses de licencia comercial sin cargo y exime a los emprendedores del pago de tasas de habilitación, de carnet de manipulación de alimentos y de habilitación de rodados desde su apertura.

Descuento Neuquino para retributivos: fijado en un 40% para comercios neuquinos y un 30% para empresas neuquinas, además de una rebaja del 20% sobre la licencia comercial para locales, estaciones de servicio y concesionarios de autos. Los monotributistas pagan una cuota fija mensual y no tienen que presentar la declaración jurada anual de comercio.

Beneficios en el sector automotor: 8 meses de patente gratis por la compra de un vehículo cero kilómetro en concesionarios de la ciudad, y 6 meses gratis si se adquiere fuera de la ciudad o si se radica un auto usado en Neuquén. Las empresas con flotas de más de 100 vehículos obtienen un 20% de descuento.

Política de fomento económico: incluye un 10% de descuento para empresas radicadas en el parque industrial, un 10% para contribuyentes cumplidores, un 10% por pago adelantado del semestre y un 5% por adhesión al débito automático.

Beneficios para frentistas de la Gran Avenida: alcanza al 90% de los locales, se otorgan exenciones del 100% en la licencia comercial para quienes facturen hasta $2.000 millones anuales y descuentos escalonados del 35, 20, 15 y 10% para facturaciones entre $2.000 y $15.000 millones.

Contardi adelantó que en poco tiempo se implementarán nuevas medidas vinculadas al crecimiento de distintos sectores de la ciudad y de impulso al sector automotor.

Generación de empleo y mapa empresarial

«En términos de generación de empleo hasta mayo de este año, el crecimiento que tiene la provincia de Neuquén fue del 0,9%, fue la que más empleo privado generó en relación al anterior cuatrimestre», destacó Contardi.

Según informaron, el empleo se promueve mediante créditos fiscales por cada trabajador registrado. El beneficio se incrementa en los casos en que la persona proviene de programas de capacitación municipal y también cuando se trata de mujeres sostén de hogar, personas con discapacidad o personas transgénero.

A su vez, se suma un crédito fiscal por trabajador neuquino y la eximición total de la licencia comercial para entidades educativas, culturales y deportivas sin fines de lucro.

«Hay lugares que llegan a tener un 15% de caída de compras en supermercados. En el caso de la provincia de Neuquén y la región Confluencia hay un aumento del 2,4%. Es la provincia y la región donde más hubo aumento de compras en supermercados».

En el mapa empresarial argentino, entre noviembre de 2023 y marzo de 2026, Neuquén se convirtió en la única provincia con saldo positivo, sumando 186 empresas activas, y una suba interanual del 0,1% en marzo de 2026 por la actividad en Vaca Muerta.



La sostenibilidad estructural se traslada de forma directa al mercado de trabajo, consolidando un esquema de crecimiento continuo del empleo privado formal que contrasta con la pérdida de puestos en la mayoría de las jurisdicciones nacionales.