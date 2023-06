«Se está destruyendo Bariloche” por los megadesarrollos inmobiliarios, denuncian vecinos

La expansión inmobiliaria impulsada por la falta de viviendas y, sobre todo, por la fuerte demanda de alquileres turísticos se percibe en varios sectores de Bariloche. En algunos barrios están en alerta por el impacto que provocan este tipo de megaemprendimientos.

“Se está destruyendo Bariloche”, advirtió este miércoles la presidenta de la junta vecinal de Pinar de Festa, María Marta Puga, ante los concejales de la Comisión Legislativa. Planteó la fuerte oposición de vecinos del barrio, que está ubicado en la zona oeste de la ciudad, a la construcción de un complejo de 58 departamentos por el alto impacto que tendrá en ese sector.

Señaló que el problema de los megadesarrollos inmobiliarios es un problema que no solo afecta al barrio Pinar de Festa. Por eso, pidió a los concejales que intervengan y hagan correcciones en el Código de Planificación local para frenar este tipo de construcciones vinculadas a la explosión y especulación inmobiliaria.

“Nuestro barrio siempre se caracterizó por ser viviendas unifamiliares, con a lo sumo dos casas por terreno”, señaló Puga. Sin embargo, indicó que en el último tiempo “empezaron a construir cabañas y departamentos en varios sectores”.

Dijo que el “colmo de los colmos” es un proyecto de 58 departamentos en un lote de unos 8.000 metros cuadrados que comercializa una inmobiliaria local. Puga explicó que este tipo de proyectos inmobiliarios de gran escala impactarán de manera negativa en los servicios y recordó que la junta vecinal tiene a su cargo el servicio de agua potable.

En el oeste de Bariloche prevalecen las construcciones de hoteles y complejos de departamentos. Foto: Chino Leiva

Sin consultar a las juntas vecinales

Comentó que desde 2019 hasta la fecha vienen pidiendo explicaciones al Ejecutivo municipal “de por qué se habilitan estas megaconstrucciones sin consultar a la junta vecinal”.

Señaló que el proyecto de los 58 departamentos se prevé ejecutar “en el sector Bosque Lindo de nuestro barrio”, situado a la altura del kilómetro 7 de la avenida de los Pioneros. “Evidentemente, quienes habilitan estas construcciones no conocen nuestro barrio”, sostuvo. Y mencionó que es un sector de calles angostas, sin veredas, que complica el tránsito vehicular.

Puga estuvo acompañada de integrantes de la junta vecinal, que se manifestaron en el mismo sentido. Informó a los concejales de la comisión que los funcionarios del Ejecutivo con lo que se habían reunido por este tema les habían dicho que la normativa vigente permite ese tipo de desarrollos inmobiliarios. “Cambiemos el Código de Planificación”, solicitó a los concejales.

“Esto no es un capricho. No es que nosotros no queremos que la gente tenga trabajo y viviendas, pero queremos trabajar organizadamente, porque se está destruyendo Bariloche”, alertó.

En otros sectores de la ciudad, como por ejemplo, en el cerro Otto está prohibido construir por sobre la cota 900, según la normativa vigente. No obstante, las construcciones de multiplicaron en los años últimos en el sector conocido como Ladera Norte, del cerro Otto, una zona vulnerable ambientalmente. “Esta es la última instancia que nos queda. Ya no sabemos con quién hablar”, explicó Puga a los concejales que escucharon los planteos y pedirán informes sobre el caso.