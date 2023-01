Sigue la incógnita de la fecha para las elecciones municipales de Plaza Huincul

En Plaza Huincul, las elecciones municipales no tienen fecha definida. Descartada la posibilidad que sean simultáneas con las provinciales -el 16 de abril- porque la Carta Orgánica no lo permite, sin embargo todavía no hay día anunciado.

El próximo 16 de abril se llevarán a cabo los comicios para elegir a las nuevas autoridades provinciales. Aunque algunos municipios coincidirán con esa jornada, no es el caso de Plaza Huincul porque tiene que ser diferida de las nacionales o provinciales, tal como lo indica el artículo 160° de la Carta Orgánica.

El intendente Gustavo Suárez respondió ante la consulta y refirió que se analizan los parámetros posibles y se va a tomar la definición. «Vamos a ver porque las PASO están en agosto, en octubre la presidencial y después tener así las fechas posibles», describió.

Más adelante, Suárez se sinceró y dijo que todavía no había hablado con su vecino cutralquense José Rioseco. Cuando el gobernador Gutiérrez anunció el cronograma electoral, deslizó que las dos comunidades trabajan armoniosamente y especuló con que podrían ser las dos el mismo día.

«Posiblemente pueda ser, no lo descarto, pero no he hablado. Tengo el mayor de los respetos por José, y cada uno de los jefes fijamos la fecha. Ante la buena relación que hay entre las dos ciudades no está descartado, pero tampoco confirmo porque no quiero faltarle el respeto ni a él (por José Rioseco) ni a Ramón», aclaró.

De todos modos, indicó que deben reunirse por otros temas que están desarrollando en forma conjunta, en especial en lo que a servicios concierne y «seguro que será tema de conversación».

Suárez habló después de la ceremonia de asunción de los tres secretarios que estarán a cargo de Jefatura de Gobierno; de Servicios Públicos; y de Planificación Urbana.

Si bien los tres hombres -Cristian Sepúlveda; Néstor Imbert y Miguel Navarrete- ya formaban parte de la gestión, el desdoblamiento de Servicios Públicos y Planificación Urbana busca darle mayor relevancia a cada una de las áreas.

En cuanto a la Jefatura será ejercida por hasta ayer coordinador. Al acto concurrieron todos los integrantes del Ejecutivo, incluidos subsecretarios y direcciones.