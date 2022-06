Sigue la toma del sector El Trébol de Neuquén

Una tarde de negociaciones hasta entrada la noche no pudo llegar a un acuerdo con las ocho familias que ocupan el terreno reclamando una solución habitacional en el sector El Trébol de Neuquén. Funcionarios del IPVU se acercaron a dialogar con los vecinos y les ofrecieron realizar una relevamiento, tiempo después llegó el defensor del pueblo, Ricardo Riva, para mediar en el conflicto. Ninguna de las dos instancias logró destrabar el conflicto.

La situación en los terrenos de la meseta por el momento está calma. Los ocupantes resisten al frío y no están dispuestos a abandonar el lugar sin una solución definitiva. Las autoridades prometieron acercar una propuesta mañana, pero según las familias no va a ser diferente a lo que ya propusieron. La policía continúa el lugar y según comentó una de las vecinas, María, «no nos dejan entrar alimentos ni leña ni materiales. Estamos acá resistiendo. Tenemos una chica embarazada que no quiere irse porque no tiene donde ir y quiere su casa. No nos vamos a ir», dijo.

Las familias, que estaban asentadas en lotes linderos, reclaman que les entreguen terrenos propios, sobre todo a las familias que actualmente viven sobre un gasoducto. Aseguran que pese a los incesantes pedidos, nunca les dieron una respuesta.

Las negociaciones seguirán en las próximas horas y se espera qué se pueda aportar desde la defensoría del pueblo que trabaja en la problemática.