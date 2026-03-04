Tasas municipales en Viedma: prorrogaron el plazo para acceder al 25% de rebaja en el pago anual

La Municipalidad de Viedma prorrogó hasta el 13 de marzo inclusive el plazo para acceder al beneficio por pago anticipado de las tasas municipales. La medida permite obtener un 25% de descuento en el pago anual y un 18% en el pago semestral.

El beneficio alcanza a la Tasa de Limpieza y Conservación de la Vía Pública y al Impuesto al Baldío, y está destinado a contribuyentes que se encuentren al día con sus obligaciones municipales. Desde el Ejecutivo local recordaron que, en caso de registrar deudas, es posible regularizarlas para acceder al descuento.

Además, se aclaró que quienes ya hayan abonado los primeros meses del año también pueden optar por el plan anual con el mismo porcentaje de descuento. En este sentido, los vencimientos correspondientes a enero y febrero de 2026 no serán considerados deuda a los efectos de solicitar el beneficio.

Cómo realizar el pago

Las opciones habilitadas para concretar el trámite son:

A través del sitio oficial: www.viedma.gob.ar

Mediante la Ventanilla Digital: ventanilla.viedma.gob.ar

De manera presencial en la sede municipal de calle Roca 146

Para consultas específicas sobre el pago anual, los contribuyentes pueden comunicarse por correo electrónico a direcrentas@viedma.gob.ar