Transporte urbano en Bariloche: solo el 23% de los pasajeros paga el boleto pleno

Mientras evalúa cómo continuará la política tarifaria en el transporte urbano -que acaba e sufrir un revés en la Justicia- el gobierno del intendente Walter Cortés reconoció que solo uno de cada cuatro pasajeros paga el boleto a su precio ordinario, hoy fijado en 1.274 pesos.

Más del 76% de los usuarios del servicio viajan gratis o abonan una tarifa reducida. Los datos están contenidos en la respuesta que envió el director de Tránsito y Transporte, Carlos Catini, a un pedido de informes del Concejo Municipal.

Debido al alto costo del servicio, con los años creció y se consolidó un intrincado esquema de exenciones y precios promocionales, en algunos casos dispuestos a nivel nacional y otros aplicados por el municipio.

La empresa concesionaria en Bariloche, Amancay-Mi Bus, sostiene que con el actual cuadro tarifario y el recorte de subsidios no puede cubrir los costos. Y el gobierno municipal asume esos argumentos como propios, tal como ocurría en la gestión anterior.

El intendente Cortés ya había aplicado un aumento del 20% que entró en vigencia el 1 de agosto y en la misma resolución dispuso que a partir de hoy los precios del transporte subieran otro 16%. Pero la presentación de un recurso de amparo lo obligó a retroceder y la nueva suba quedó sin efecto.

Ahora deberá cumplir con el procedimiento reglado por ordenanza, que establece un pormenorizado estudio de costos y su exposición a cielo abierto en una audiencia pública, que había sido obviado en los últimos ajustes.

La estadística brindada por Catini indica que el sistema de transporte en Bariloche registró en junio pasado un total de 947.296 “transacciones”, con empleo de tarjeta SUBE. De todos ellos apenas 220.647 (el 23,29%) son los que pagaron la tarifa plana.

Ese universo está compuesto por turistas y por personas que tienen domicilio en la ciudad pero no realizaron el trámite para acceder al descuento de “residente”, fijado desde abril en el 25%. Los que sí viajaron con ese beneficio fueron 185.706 personas, el 19.6%.

El resto de los usuarios de colectivos se distribuyen entre los 260.016 que pertenecen a los distintos grupos con descuento del 55% acordado a nivel nacional (personal doméstico, beneficiarios de planes sociales, excombatientes, jubilados, madres solteras), los estudiantes y las personas con discapacidad.

Los estudiantes de escuelas e institutos públicos de todos los niveles, con beneficio de gratuidad absoluta, fueron 193.150. Un 20,3% de los pasajeros totales. Los estudiantes del ámbito privado pagan un 33% y fueron 23.904 durante junio.

Mientras que las personas con discapacidad (que no pagan y viajan solo con el certificado) fueron 63.873. Catini subrayó que en ese grupo no están contabilizados los acompañantes de discapacitados, “que tampoco pagan”.

Otro tipo de usuarios que también quedaron afuera del recuento son los alumnos primarios, que solo con portar guardapolvos están eximidos de pagar boleto y no necesitan aplicar la SUBE.

Cortés había reconocido al comienzo de su gestión que el transporte era uno de los problemas más serios a resolver y dio a entender que aplicaría recortes en la red de beneficios y gratuidades. Pero desde entonces solo avanzó con varios tarifazos sucesivos, que llevaron el boleto de los 200 pesos que costaba en diciembre (cuando asumió) a los actuales 1.274 pesos. Ha dicho más de una vez que de otro modo la ciudad corre el riesgo de quedarse sin transporte.

Solo aplicó un pequeño recorte en el número de pasajes bonificados para estudiantes, pero en los hechos nadie controla que los jóvenes usen la franquicia solo para concurrir a clases.

Catini dijo que con las últimas correcciones tarifarias no han notado una baja en el número total de pasajeros (históricamente cercano a un millón cada mes), pero sí aumentó la cantidad de personas que antes no lo hacían y ahora se inscriben en los distintos regímenes de descuento.

El funcionario reconoció que el procedimiento de revisión tarifaria tal como surgió del acuerdo de partes ante la Justicia demandará varias semanas. Y al menos hasta el mes próximo no habrá cambios en la tarifa actual. Hasta ahora el municipio no avanzó en ninguna presentación con ese fin y tampoco propuso cambios en el contrato, como habían sugerido algunos funcionarios. La empresa, en tanto, guarda silencio.