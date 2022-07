Tratan en Bariloche el convenio de pago por la millonaria deuda con la empresa 3 de Mayo

Los integrantes de la Comisión de Transacción se reunirán este martes para analizar el acta de intención que el gobierno del intendente Gustavo Gennuso acordó a finales de junio pasado con la firma 3 de Mayo SA. En ese documento, el Ejecutivo municipal se comprometió a pagar en cuotas la millonaria deuda por los daños y perjuicios ocasionados tras la incautación de los bienes de la exconcesionaria del servicio de transporte urbano de pasajeros por una decisión de la exintendenta María Eugenia Martini.

La presidenta del Concejo Municipal, la oficialista Natalia Almonacid, informó que este martes se reunirán los miembros de la Comisión de Transacciones para tratar ese convenio previsto en la carta de intención suscrita por la asesora legal de la Municipalidad y representantes de 3 de Mayo S.A.

Será la primera ocasión donde los representantes del Ejecutivo, del Concejo Municipal y del Tribunal de Contralor podrán estudiar la letra chica del convenio. “Aunque no creo que se defina algo todavía”, opinó Almonacid.

Según se informó oficialmente, la Municipalidad adelantó un pago 6 millones de pesos a favor de 3 de Mayo S.A “a fin de cancelar un vencimiento del plan de pagos de la empresa con la AFIP”.

La Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Bariloche rechazó el recurso que había presentado el Municipio, para revocar la sentencia condenatoria del juez civil de primera instancia que admitió la demanda de 3 de Mayo contra la Municipalidad de Bariloche por los daños y perjuicios ocasionados por la incautación de sus bienes a finales de 2014.

En cambio, admitió la apelación que había presentado 3 de Mayo S.A y, en consecuencia, aumentó el monto de la indemnización que la Municipalidad deberá pagar.

Los camaristas Emilio Riat y Marcela Pájaro elevaron el capital de la condena a 70.116.698 pesos. Pero ese monto se incrementa a 251.444.322 pesos con los intereses acumulados desde el 1 de enero de 2015 hasta la fecha. Además, la Cámara fijó los honorarios de los abogados y peritos que intervinieron en la causa en una suma total de 84.917.749 pesos. La sentencia se dictó el 13 de mayo pasado.

Tras ese fallo, el gobierno de Gennuso comenzó a tender puentes de entendimiento para cerrar un acuerdo para pagar esa deuda y evitar que siga creciendo por los intereses. Sin embargo, el costo de la decisión política que Martini tomó en su gestión igual tendrá un alto costo para la Municipalidad.

Almonacid se excusó de dar su punto de vista sobre las críticas que el vocal del Tribunal de Contralor por el Frente de Todos Estanislao Cazaux, quien advirtió días atrás que la deuda de 251 millones de pesos se incrementará a 753 millones por el pago de cuotas y los intereses.

“Hasta que no exista un convenio formal no voy a especular”, sostuvo. “Entiendo que Cazaux se basa en el acta de intención que firmó el Ejecutivo, pero no está aprobada por la Comisión (de Transacciones) todavía”, aclaró Almonacid.

La ordenanza que creó la Comisión General de Transacciones establece en su artículo cuarto: “Será nula toda transacción que se realice representando a la Municipalidad que no esté resuelta favorablemente” por esta comisión.

Según la normativa, tiene competencia para “considerar y resolver toda propuesta de transacción judicial, extrajudicial o administrativa, en conflictos con el personal, contribuyente o terceros promovida o recibida por los órganos que ejerzan la representación de la Municipalidad”.