Tres barrios de Neuquén van a elecciones después de las legislativas de octubre: quiénes votan y cuándo

Más de 2.000 vecinos tiene el padrón viejo de La Sirena (foto Cecilia Maletti)

La municipalidad de Neuquén inició el trámite para que tres barrios de Neuquén que están acéfalos desde el 2023 puedan renovar la conducción de sus comisiones vecinales. Son los que no lograron completar el proceso cuando se hizo el llamado general a todos los sectores de la ciudad con representación vecinal ese año. Ya comenzó el reempadronamiento para los vecinos en La Sirena, Confluencia Rural y Centro sur.

El miércoles se realizará una reunión de la Junta Electoral, integrada por la dirección municipal de Asociaciones Vecinales y un representante de cada bloque en el Concejo Deliberante. Como hay 10 que son unipersonales, se terminará conformando una comisión concurrida que tendrá casi tantos concejales como los representados en el recinto.

El director de Asociaciones Vecinales, Nicolás Julián, indicó que los padrones provisorios estarán disponibles en el municipio. No todos los vecinos y vecinas pueden votar: la inscripción en el padrón del barrio es voluntaria y si, no se inscribieron antes del 27 de agosto, no podrán votar en noviembre.

El llamado se realizó por decreto 853, firmado en los últimos días de julio. Julián expresó que se trata de las tres juntas barriales que no lograron regularizar su representación desde 2023 a pesar de que, después del llamado general que se cumplió en dos etapas, se hicieron otras convocatorias.

La elección será el 9 de noviembre, con posterioridad al proceso eleccionario nacional.

Los últimos padrones que hubo para la elección de asociación vecinal de La Sirena tenían unos 2.154 vecinos activos o «socios». En el caso de Confluencia Rural son unas 151 personas y en el sector Centro Sur de Neuquén, 606 vecinos.

Se habilitarán para la votación las escuelas primarias N°16 de La Sirena, N°136 de Confluencia Rural y N°61 en el caso de la elección en el Centro sur.

El trámite para ingresar al padrón

No todos los residentes del barrio están automáticamente en los padrones, aunque sean familias de vieja permanencia en el sector. Es que cada vecino debe solicitar su ingreso al listado y, luego de la inscripción, puede votar y también ser elegido en la comisión vecinal en el caso de que quiera integrar una lista.

Los padrones de La Sirena, Confluencia Rural y el área Centro estarán a disposición en la delegación Progreso del municipio, dijo Julián.

Explicó que, si bien en algunos de estos sectores la sede de la junta vecinal está abierta para trámites, quienes están allí son agentes del municipio que prestan servicios de atención al público para gestiones. No integran las comisiones directivas del barrio porque, precisamente, están acéfalas.

Los interesados en inscribirse en el padrón barrial lo pueden hacer en Antártida Argentina y Arabarco (delegación Progreso) de 8 a 14, explicó Julián.

«Habrá algunas jornadas de empadronamiento en las sedes que se irán comunicando. Se tendrá el padrón a la vista y, en caso de que no estén, se deberá llenar la ficha de ingreso al padrón» aseguró.

Los mandatos serán de dos años

Los vecinos que quieran conocer si están o no incluidos el padrón, pueden llamar también al interno 4078 de la comuna, que es el de la dirección Municipal de Sociedades Vecinales, se indicó.

Las inscripciones serán hasta el 27 de agosto. Luego, funcionará el tiempo de impugnaciones y el 11 de septiembre cerrará definitivamente el padrón de cada uno de los barrios que irán a elecciones este 2025.

El mandato de la comisión será hasta el 2027, periodo en el que vencen los mandatos de las otras comisiones barriales que fueron electas durante el proceso de renovación que se hizo en 2023.