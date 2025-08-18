Neuquén: amplían las facilidades de pago para mejorar la recaudación por el asfalto nuevo

El municipio implementó tasas blandas para incentivar el pago del asfalto nuevo en las calles de Neuquén. Los intereses mensuales para los planes de pago se definieron en 1,6 % para el pago en cuotas de hasta tres años.

Las tasas blandas para el asfalto se definieron hace una semana, en el decreto 866. Se estableció planes de pago por contribución por mejoras con una tasa de interés de financiación mensual sobre el saldo de 1,60%.

Cuando comenzó el plan de financiación de los morosos, se había establecido un interés del 4% que luego bajó a 2,75. Ahora, los planes de pago para el caso del asfalto nuevo se definieron con tasas más blandas y la continuidad de la reducción del 30% del total, en caso de pago en una sola cuota, que fue el incentivo inicial para el pago de los frentistas.

Neuquén tiene un alto porcentaje general de pago de tasas, que según las últimas mediciones, superaba el 80%. Pero específicamente el asfalto, no superaba el 30 ó 35 % de pago.

La recaudación mensual de la ciudad de Neuquén por recursos propios, alcanza a unos 15.000 millones de pesos.

El monto del nuevo asfalto por frentista depende de la cantidad de metros de frente, del tipo de ejecución de obra y de lo ancho de la calle, por lo que no hay un monto reglado por frentista.

En las denominadas calles troncales, supera el 1.5 millón de pesos de costo total de la mejora. El monto, no corresponde al total de la ejecución, se indicó, ya que el 40% de la ecuación económica lo paga la comuna con los ingresos propios, se planteó desde el Ejecutivo Municipal.

El descuento del 30% corresponde solo para los planes de asfalto y para las y los frentistas que abonan el total de la tasa por contribución de mejoras, es decir, el pago al contado.

Según se especificó, con el plan de recupero que se lanzó en mayo, el nivel de recaudación por asfalto subió de un 35% de pago, a casi un 60% de contribución por mejoras en total: tanto los que adhirieron a las cuotas de 36 meses como los que pagaron al contado el asfalto nuevo en la cuadra en la que se produjo la mejora.

Las cuotas mínimas de los planes de pago y de recupero se fijaron en 10.000 pesos, en tanto el trámite de acuerdos de pago sólo se activa en persona en Rivadavia 167, donde funciona la subsecretaría de Ingresos Públicos del municipio, o por correo electrónico a la dirección facilidades@muninqn.gov.ar.

Van por las 3.400 cuadras en 2025

La última inauguración de asfalto se produjo esta semana en el sector de Villa Ceferino. Según los datos oficiales, se adicionaron 70 calles pavimentadas en el sector y otras 70, que aún siguen bajo el régimen de ripio.

Para 2025, la previsión es de alcanzar 3.400 calles con pavimento en toda la ciudad. Según se anunció, en unos 20 días, finalizará el asfalto de calle Chivilcoy, entre Olavarría y Pergamino que permitirá unir, con 15 cuadras que dejarán de ser de ripio, el corredor vial desde Río Colorado -en el límite con Plottier- hasta Crouzeilles, en Canal V.

Junto con la Eslovenia, se trata de una de las avenidas que buscarán instrumentar como troncales para atravezar la ciudad en 15 minutos, según el eslogan oficial de la comuna.