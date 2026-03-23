Uber en Neuquén: fortalecerán los controles contra las aplicaciones de transporte no registradas

Desde el municipio aseguraron que Cabify funciona de manera eficiente, mientras que continúan los controles de Uber. Foto: archivo

Desde la municipalidad de Neuquén mostraron preocupación por la seguridad de los pasajeros y conductores de la aplicaciones de transporte que no se encuentran registradas, como Uber, y que continúan circulando.

Resaltaron también el buen funcionamiento de la única app registrada en el municipio y aseguraron que reforzarán los controles en distintos puntos de la ciudad a la vez que buscarán endurecer más las sanciones.

En diálogo con Diario RÍO NEGRO, el subsecretario de Transporte, Mauro Espinosa, aseguró que Cabify continúa funcionado de manera eficiente.

«Por lo menos 300 coches seguros tenemos y también en la proporción del 50% son del servicio público de la ciudad de Neuquén«, contó.

Sobre Uber, el funcionario sostuvo que esa compañía no se preocupa por los pasajeros y tampoco por los conductores, quienes «ya a esta altura es imposible decir que no saben que Uber es ilegal en la ciudad«.

Mencionó también los operativos de control y detalló que «todos los días tenemos intervenciones, dos o tres vehículos por día.Y ya superamos las 200«.

Fortalecer los controles y endurecer las sanciones

El subsecretario planteó la necesidad de reforzar los controles sobre los vehículos que operan fuera del marco legal y advirtió que los operativos actuales no son suficientes para abordar el trabajo ilegal en este tipo de servicios.

Adelantó que impulsarán cambios en el Concejo Deliberante con el objetivo de avanzar en medidas más estrictas. Según explicó, se buscará avanzar en “lo que es la ordenanza tarifaria para endurecer las sanciones”.

En cuanto a las multas, Espinosa reconoció que los montos actuales ya son elevados (entre 2 y 7 millones de pesos), y consideró que deben ser aún más severos.

Afirmó que hay que «hacerlas cada vez más estrictas y pesadas para desalentar el trabajo ilegal«.