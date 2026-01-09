Cabify ya tiene 300 autos en Neuquén y refuerzan los controles contra las aplicaciones sin permiso

Los operativos se llevaron a cabo en distintos puntos de Neuquén. Foto: gentileza.

La Municipalidad de Neuquén profundizó los operativos de control sobre las aplicaciones de transporte que operan sin habilitación en la ciudad. El trabajo se está realizando de manera diaria y aleatoria tras la autorización Cabify, la única plataforma autorizada en la capital provincial que ya suma 300 autos en la calle.

Los operativos diarios y aleatorios permitieron interceptar 60 vehículos en los últimos 20 días. Con esto, la cifra asciende a casi 200 vehículos que incumplían las normas vigentes desde que iniciaron las tareas de monitoreo. La mayoría de ellos, según trascendió, se encontraban trabajando con Uber.

“No vamos a permitir que nadie trabaje bajo ninguna aplicación que no esté regulada en la ciudad de Neuquén”, remarcó Mauro Espinosa, subsecretario de Transporte de Neuquén. Acerca de los operativos, el funcionario explicó que se priorizaron zonas de alta circulación y puntos habituales de operación de estas aplicaciones.

Los controles se desplegaron en distintos sectores de la ciudad en articulación con el área de Tránsito y, ocasionalmente, con personal policial de la Provincia.

Además, el Tribunal de Faltas definió las sanciones correspondientes para los vehículos infractores. Espinosa afirmó que los operativos continuarán y se profundizarán en el tiempo.

Cabify, la aplicación de transporte habilitada

A partir de noviembre, tras presentar en la municipalidad los requerimientos necesarios, Cabify comenzó a recorrer las calles de Neuquén. El subsecretario remarcó que la app de transporte ya cuenta con más de 300 vehículos registrados.

Detalló que 52% de esas unidades pertenecen al sistema regulado de taxis y remises, tal como lo permite la ordenanza. Espinosa también destacó que el funcionamiento del sistema habilitado muestra una dinámica positiva y en crecimiento.

La situación de Uber en Neuquén

El subsecretario mencionó a Uber como una de las aplicaciones que no se adecuó a la normativa local y que continúa operando de manera irregular.

Las multas previstas para quienes presten servicios de transporte mediante aplicaciones no habilitadas oscilan entre los 2,5 y los 6 millones de pesos. El monto varía en función de la gravedad de la falta y de la reiterancia.

Finalmente, Espinosa explicó que el esquema sancionatorio busca desalentar la informalidad y evitar que trabajadores y usuarios queden expuestos a situaciones de riesgo por fuera del marco legal.