Alta Barda tendrá una comisaría renovada para agosto: cómo será el nuevo edificio policial en Neuquén

La finalización de las obras está prevista para agosto de este año. Foto: gentileza.

La construcción del nuevo edificio de la Comisaría N° 4 en Alta Barda alcanzó un 41% de avance. La finalización de las obras de la renovada delegación en la ciudad de Neuquén está prevista para agosto de este año.

La obra impulsada por provincia busca responder una demanda história de las vecinas y vecinos del sector reforzando la seguridad y modernizando la infraestructura policial.

La Comisaría Nº 4 fue creada hace 38 años, anteriormente funcionaba la comisaría y el área de toxicomanía en el predio. Los edificios fueron demolidos para dar lugar a la nueva infraestructura, que requirió una inversión de casi $2.400 millones.

Cómo avanzan las obras del nuevo edificio policial en Neuquén

El armado de la mampostería está pronto a finalizarse mientras que el sector de oficinas administrativas presenta un alto grado de avance con revoques terminados, cielorrasos colocados, pisos con losa radiante y sanitarios con revestimientos e instalaciones concluidas.

Las aberturas del edificio tienen un 80 % de avance, mientras que la cubierta de chapa registra un 70 %. El sector de celdas, cuya construcción exige precisión y mayores tiempos de ejecución, es el que menor avance presenta.

El sistema eléctrico tiene el cableado casi completo y resta la colocación de artefactos y luminarias. La red de gas ya está canalizada y falta instalar los equipos. También se avanzó en la preinstalación de aire acondicionado, mientras que la red de agua alcanza un 25 %.

Una vez finalizado, el edificio contará con espacios acordes a las necesidades actuales, incluyendo un área de atención a la violencia de género con sector propio, además de dependencias operativas, jefatura, alcaldía, estacionamiento, quincho y archivo.