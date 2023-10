Un barrio de Neuquén cumplió la mayoría de edad, pero no cuenta aún con los servicios básicos

«Estamos por hacer un censo, un relevamiento de las familias por pedido de la UPEFE, porque desde el Instituto de Vivienda no le hacen caso», dijo Gustavo Pérez, con desazón, al describir la insistencia de un grupo de vecinos autoconvocados del sector La Familia para lograr los servicios básicos en medio del barrio Belgrano, con frentistas a pocas cuadras que cuentan con agua, luz, gas, cloacas y asalto.

El 4 de octubre de 2023 cumplieron 21 años desde que están asentados en el mismo lugar: Richieri y Saturnino Torres, entre Copahue y Linares. En el invierno, cuando el río Limay aumentó su caudal por demanda de generación eléctrica, las calles de tierra en ese sector de Belgrano se llenaron de aguas servidas, porque los pozos sépticos se desbordaron en la mayoría de las casas.

Con el frío, solicitaron nuevamente la instalación de gas, debido a que la empresa que debía ejecutar la obra y estaba atrasada, parecía haber abandonado los trabajos.

En tren de celebrar el aniversario del sector, los vecinos hicieron un punteado: desde el 2014 que tienen promesas de conexión de luz y de servicios. Según enumeraron, ese año promocionaron la compra de un gran transformador para dar solución al sector y en 2016 se usó para energizar un barrio de 88 viviendas que se entregó en las inmediaciones.

En 2020 se firmó un acuerdo con el BID de regularización barrial para el zanjeo y la instalación de agua y cloacas, luz y gas. además de alcantarillas y un espacio verde de uso comunitario. Pero el 2023 se enteraron que la contratista dejó los trabajos cuando había alcanzado a un 12% de ejecución de las tareas. «No se entiende tanta saña hacia este sector, durante 21 años», planteó Gustavo.

Las cloacas para el barrio quedaron en etapa de zanjeo, no tienen gas, piden regularizar la luz y los servicios básicos (foto Matias Subat)

Hubo promesas de reactivación de las obras y contratación de una nueva firma antes y después de las elecciones provinciales. Como las reuniones con las autoridades municipales no prosperaron, acudieron a la Defensoría del Pueblo y la última información con la que cuentan es que la provincia no logra que la contratista entregue la obra para volverla a licitar. «Nos pidieron que hiciéramos un censo los propios vecinos porque desde el Instituto de Vivienda no les responden, así es que en eso estamos. Y ante un nuevo aniversario de que se hizo el barrio, salimos a comunicar que estamos igual, sin gas, ni cloacas, el intendente se hace el otro y no nos cumple», sostuvo.